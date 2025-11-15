Ambasada Rusiei, după convocarea la MAE: Spectacole demonstrative, cu acuzaţii absurde despre dronă

Ambasada Rusiei în România a transmis, vineri seară, printr-un comunicat, că dovezile prezentate de Ministerul Afacerilor Externe al României ambasadorului rus nu pot fi considerate dovezi, deoarece nu au fost furnizate date despre traiectoria dronei. Oficialii ruși susțin că „natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă”, ceea ce „exclude complet orice speculații privind o presupusă încălcare intenționată a integrității teritoriale a României”.

Potrivit Ambasadei Rusiei, pe 14 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României a organizat pentru ambasadorul rus „o acțiune teatralizată, însoțită de o sesiune foto”, menită să convingă opinia publică de o presupusă încălcare a suveranității și spațiului aerian al României. Drept dovadă au fost prezentate fragmente și fotografii ale unui aparat de zbor fără pilot, care ar fi „căzut” pe teritoriul României în timpul unui atac asupra infrastructurii civile din Ucraina, potrivit comunicatului ambasadei.

Diplomaților români li s-a explicat că, pentru Forțele Armate ruse, obiectivele civile nu au fost și nu vor fi niciodată ținte, în timp ce formațiunile militare ucrainene, nefiind în măsură să lovească obiective militare protejate, lansează atacuri teroriste tocmai asupra obiectivelor civile ruse, se arată în comunicatul ambasadei.

Ambasada a mai precizat că „așa-zisele dovezi nu sunt, de fapt, dovezi, deoarece nu au fost furnizate coordonatele de intrare ale aparatului respectiv în țară și datele privind traseul acestuia”. De asemenea, oficialii ruși au mai transmis că natura fragmentelor indică faptul că drona a fost doborâtă de forțele de apărare aeriană, ceea ce „s-ar fi putut întâmpla numai în afara spațiului aerian al României”.

Oficialii ruși au recomandat „încetarea aprovizionării cu armament a regimului antipopular condus de Vladimir Zelenski și de clica acestuia, care a uzurpat puterea în țară”, pentru a evita căderea accidentală a dronelor doborâte. De asemenea, ambasada a reamintit că „condițiile pentru obținerea păcii în Ucraina au fost repetate de mai multe ori de conducerea rusă și, în primul rând, de Președintele Vladimir Putin”, iar spectacolele demonstrative cu acuzații la adresa Rusiei sunt considerate nepotrivite.

Vineri, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde i s-au prezentat „dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României” de către drona care a survolat teritoriul României în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.