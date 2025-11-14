Ambasadorul Rusiei, chemat la MAE: I-au fost prezentate dovezi palpabile ale violării spaţiului aerian al României 

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri că ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat de urgență, fiind informat cu privire la „dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

„Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat astăzi, 14 noiembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forţelor militare ruse, în cursul nopţii de 10/11 noiembrie 2025”, transmite MAE într-un comunicat.

Documentul mai arată că ”fragmentele recuperate de autorităţile române de la locul prăbuşirii vehiculului aerian probează indubitabil apartenenţa acestuia şi implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România”.

În timpul convocării, „partea română a exprimat [...] protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României”. Reprezentanţii ministerului au atras atenţia și asupra repetării unor astfel de incidente, catalogate drept riscuri grave pentru siguranţa populaţiei și securitatea națională.

MAE precizează că a condamnat din nou „atacurile ilegale şi iresponsabile împotriva infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România” și a reamintit responsabilitatea Rusiei pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei. Totodată, instituţia a subliniat că România poate adopta ”măsurile legale necesare să îşi protejeze cetăţenii şi teritoriul inclusiv prin tot spectrul de instrumente politice, inclusiv prin sancţiuni”.

Ministerul subliniază că „în pofida acţiunii iresponsabile şi ilegale a Federaţiei Ruse, în niciun moment cetăţenii României din zona survolată nu au fost în pericol direct şi iminent”. MAE adaugă că România şi Aliaţii săi ”au capabilităţile şi cadrul de acţiune pentru a gestiona orice situaţie de risc” și că există un contact permanent cu partenerii NATO şi UE.

Marţi noaptea, locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit un mesaj Ro-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Un apel la 112 a indicat prăbuşirea unui obiect în apropiere de Grindu. Pompierii au ajuns la coordonatele transmise și au confirmat că nu a izbucnit niciun incendiu. Ulterior, forțe ale MApN au securizat zona și au verificat dacă există alte riscuri.

Potrivit MApN, radarele au detectat mai multe grupuri de drone în apropierea spațiului aerian românesc, iar la ora 01:09 ministerul a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la circa 5 km sud de frontieră.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a documenta complet incidentul.