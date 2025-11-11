Social Breaking news

Dronă căzută în apropiere de Grindu. Rusia a lansat atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

Comentează știrea
Dronă căzută în apropiere de Grindu. Rusia a lansat atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la DunăreDronă Rusia / sursa foto: captură YouTube
Din cuprinsul articolului

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, în zona de frontieră a României s‑a declanșat o alarmă aeriană după ce sistemele radar românești au detectat activități aeriene neobişnuite lângă granița cu Ucraina.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Apărării Naționale (MApN), a fost semnalată prăbuşirea unui „vehicul aerian” la circa 5 km sud de frontieră, în apropierea localităţii Grindu, judeţul Tulcea.

Contextul îl constituie un nou val de atacuri aeriene lansate de Rusia asupra porturilor ucrainene de la fluviul Dunărea, în imediata vecinătate a graniţei române.

Atacuri aeriene rusești la Dunăre

În noaptea menţionată, forţele ruse au vizat din nou infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre. Conform informaţiilor preluate, MApN a anunţat că „radarele au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană”.

Serghei Lavrov se declară pregătit pentru o întâlnire cu Marco Rubio
Serghei Lavrov se declară pregătit pentru o întâlnire cu Marco Rubio
Incident pe aeroportul Băneasa. O flacără văzută sub cabina unui Avion Wizz Air
Incident pe aeroportul Băneasa. O flacără văzută sub cabina unui Avion Wizz Air

Potrivit altor surse, Rusia a lansat „două atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre” în noaptea precedentă.

Alerta în judeţul Tulcea

La ora 01:07 a fost transmis un mesaj RO‑Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, ca urmare a „înregistrării unui număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail”.

Două minute mai târziu, la ora 01:09, ministerul a fost informat despre „impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 kilometri sud de frontieră”.

Echipaje militare au fost mobilizate imediat şi au identificat „posibile fragmente de dronă”.

Zona a fost securizată şi cercetările urmau să fie efectuate în primele ore ale dimineţii.

Condiţii meteo şi răspunsul autorităţilor

MApN a precizat că „condițiile meteo dificile din sud‑estul țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de Poliţie Aeriană”.

Cu toate acestea, autorităţile au menţinut starea de alertă pe durata nopţii.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Tulcea a confirmat că mesajul RO‑Alert a fost emis în urma informărilor primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, avertizând populaţia asupra riscului de cădere a unor obiecte din spaţiul aerian.

Contextul operaţiunilor transfrontaliere

Incidente similare au fost semnalate şi în alte momente în zona de frontieră cu Ucraina. De exemplu, în luna septembrie 2025 – în zona canalului Şontea Nouă, judeţul Tulcea – s‑au găsit fragmente de drone

De asemenea, în august 2025, autorităţile au transmis că „dronelor ruseşti nu au intrat în spaţiul aerian al României”, oferind un comunicat oficial.

Conform unui raport al ministerului britanic al Apărării, atacurile ruseşti pe Dunăre au fost efectuate cu vehicule aeriene fără echipaj (UAV) produse în Iran, vizând porturi ucrainene la câteva sute de metri de graniţa României, ceea ce ar semnala o „majorare a apetitului pentru risc” în apropierea teritoriilor NATO.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:15 - Serghei Lavrov se declară pregătit pentru o întâlnire cu Marco Rubio
10:12 - Siria aderă la coaliția internațională anti-Stat Islamic
10:02 - Incident pe aeroportul Băneasa. O flacără văzută sub cabina unui Avion Wizz Air
09:55 - Protest în fața Guvernului după crima din Teleorman. Cereri ferme pentru protecția femeilor
09:45 - Încep înscrierile pentru primarii localităţilor cu alegeri parţiale. Depunerea candidaturilor pentru primarul general...
09:32 - Dronă căzută în apropiere de Grindu. Rusia a lansat atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

HAI România!

Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |

Proiecte speciale