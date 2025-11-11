Dronă căzută în apropiere de Grindu. Rusia a lansat atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, în zona de frontieră a României s‑a declanșat o alarmă aeriană după ce sistemele radar românești au detectat activități aeriene neobişnuite lângă granița cu Ucraina.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Apărării Naționale (MApN), a fost semnalată prăbuşirea unui „vehicul aerian” la circa 5 km sud de frontieră, în apropierea localităţii Grindu, judeţul Tulcea.

Contextul îl constituie un nou val de atacuri aeriene lansate de Rusia asupra porturilor ucrainene de la fluviul Dunărea, în imediata vecinătate a graniţei române.

În noaptea menţionată, forţele ruse au vizat din nou infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre. Conform informaţiilor preluate, MApN a anunţat că „radarele au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană”.

Potrivit altor surse, Rusia a lansat „două atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre” în noaptea precedentă.

La ora 01:07 a fost transmis un mesaj RO‑Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, ca urmare a „înregistrării unui număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail”.

Două minute mai târziu, la ora 01:09, ministerul a fost informat despre „impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 kilometri sud de frontieră”.

Echipaje militare au fost mobilizate imediat şi au identificat „posibile fragmente de dronă”.

Zona a fost securizată şi cercetările urmau să fie efectuate în primele ore ale dimineţii.

MApN a precizat că „condițiile meteo dificile din sud‑estul țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de Poliţie Aeriană”.

Cu toate acestea, autorităţile au menţinut starea de alertă pe durata nopţii.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Tulcea a confirmat că mesajul RO‑Alert a fost emis în urma informărilor primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, avertizând populaţia asupra riscului de cădere a unor obiecte din spaţiul aerian.

Incidente similare au fost semnalate şi în alte momente în zona de frontieră cu Ucraina. De exemplu, în luna septembrie 2025 – în zona canalului Şontea Nouă, judeţul Tulcea – s‑au găsit fragmente de drone

De asemenea, în august 2025, autorităţile au transmis că „dronelor ruseşti nu au intrat în spaţiul aerian al României”, oferind un comunicat oficial.

Conform unui raport al ministerului britanic al Apărării, atacurile ruseşti pe Dunăre au fost efectuate cu vehicule aeriene fără echipaj (UAV) produse în Iran, vizând porturi ucrainene la câteva sute de metri de graniţa României, ceea ce ar semnala o „majorare a apetitului pentru risc” în apropierea teritoriilor NATO.