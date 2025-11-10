Trei drone neidentificate au survolat centrala nucleară Doel. Belgia cere ajutor internațional

Trei drone neidentificate au fost detectate în seara zilei de 9 noiembrie 2025 deasupra centralei nucleare Centrala Nucleară Doel din nord‑vestul Belgiei, a anunţat compania energetică Engie.

Conform comunicatului, aparatele nu au afectat funcţionarea centralei, însă incidentul generează îngrijorări legate de securitatea infrastructurilor critice şi a spaţiului aerian belgian.

Compania Engie a declarat că, în seara menţionată, „trei drone necunoscute” au fost observate deasupra sitului.

Utilizatorii au fost informaţi, iar autorităţile belgiene au fost alertate. Conform informaţiilor publice, centrala — operată pe teritoriul belgiei, în zona Doel, provincia Flandra de Est — nu a suferit impact operaţional, însă evenimentul survine într‑o serie de peste zece incursiuni de drone în spaţiul aerian belgian în ultimele săptămâni, care au vizat aeroporturi, baze militare şi infrastructuri strategice.

Guvernul belgian a convocat un consiliu de securitate naţională şi a anunţat măsuri de consolidare a supravegherii aeriene.

Ministrul apărării, Theo Francken, a declarat că „trebuie să putem observa mai bine spaţiul nostru aerian” şi că este programată intrarea în funcţiune a unui Centru Naţional de Securitate Aeriană până la 1 ianuarie.

De asemenea, se analizează achiziţia de materiale de contracarare a dronelor (counter‑drone), iar autorităţile belgiene au recunoscut că sunt investigate incidente similare la baze militare.

Ministerul german al apărării a anunţat furnizarea de sprijin militar Belgiei. Conform sursei, Germania va trimite personal specializat în sistemele anti‑dronă după solicitarea belgiană.

Das ist kein Zufall. Wieder Drohnensichtung in Belgien. Über ein Kernkraftwerk und einem Flughafen.https://t.co/QtMH0iLQ7x pic.twitter.com/uldVfQzzRC — Korina Graf (@GrafKorina) November 10, 2025

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a afirmat într‑o conferinţă de presă că “această săptămână de incursiuni repetate cu drone în Belgia este «probabil legată de lupta asupra utilizării activelor ruse îngheţate deţinute de Belgia»”. The Guardian

Regatul Unit a răspuns prin anunţul trimiterii de experţi şi echipamente anti‑dronă în sprijinul Belgiei. Într‑o declaraţie, şeful forţelor armate britanice, Richard Knighton, a spus:

„Nu știm – și belgienii nu știu încă – sursa acelor drone, dar îi vom ajuta punându-le la dispoziție echipamentul și capacitățile noastre, care au început deja să fie implementate pentru a ajuta Belgia.”

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a adăugat că „pe măsură ce ameninţările hibride cresc, forţa noastră stă în alianţe şi în hotărârea colectivă de a apăra, descuraja şi proteja infrastructura critică şi spaţiul nostru aerian.”

Mai multe publicaţii de presă subliniază că aceste incursiuni pot avea legături cu tensiunile legate de utilizarea activelor ruse îngheţate, pe care Belgia le găzduieşte şi asupra cărora state membre UE discută în vederea utilizării lor ca garanţie pentru ajutorul către Ucraina.

De‑asemenea, în contextul în care doar Belgia gestionează o proporţie semnificativă din activele ruse din UE, astfel de acţiuni cu drone au fost interpretate de unii oficiali drept „război hibrid”.

Ca efect imediat, mai multe zboruri la aeroporturile Bruxelles–Zaventem şi Aeroportul Liège‑Bierset (Liège), au fost suspendate temporar în urma incidentelor cu drone.

Belgia şi aliaţii săi NATO acţionează pentru creşterea capacităţii de detectare şi neutralizare a dronelor, inclusiv achiziţia de jammere, creşterea supravegherii radar şi cooperare internaţională.

Incursiunea celor trei drone deasupra centralei nucleare Doel aduce în prim‑plan vulnerabilităţile spaţiului aerian şi riscurile de securitate pentru infrastructuri sensibile în Europa.

Reacţiile coordonate ale Belgiei, Germaniei şi Marii Britanii reflectă accentul sporit pus pe ameninţările hibride şi nevoia de cooperare internaţională pentru răspuns.