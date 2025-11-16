Dezastru la Novorossiisk pentru Rusia. Imaginile surprinse din satelit arată pierderi majore

Imagini din satelit publicate de RBC-Ucraina confirmă distrugerea a patru lansatoare și a două radare esențiale ale sistemului rusesc S-400 din Novorossiisk. Operațiunea ar fi fost executată cu drone FP-1 ale serviciilor speciale ucrainene.

Imagini din satelit analizate de RBC-Ucraina arată că o grupare importantă a sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400 Triumf din Novorossiisk a fost distrusă în întregime. Fotografii recente surprind patru lansatoare eliminate și două radare esențiale ale complexului, ceea ce face ca întreaga poziție să devină neoperabilă.

Publicația ucraineană notează că operațiunea a fost efectuată cu drone cu rază lungă de acțiune, aparținând Centrului de Operațiuni Speciale „Alfa” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit surselor citate, atacul a vizat direct sistemele de comandă și elementele critice ale bateriei S-400.

Analiza prezentată de RBC-Ucraina include detalii oferite de comunitatea de monitorizare „KiberBoroshno”. Specialiștii acestei comunități afirmă că, în cadrul operațiunii, au fost utilizate drone de atac FP-1, echipate cu camere video integrate pentru observarea țintelor și corectarea loviturilor.

Platformele FP-1 sunt adaptate pentru lovirea infrastructurii militare fixe, în special aparatură radar și sisteme de lansare, fiind folosite tot mai des pe frontul din sud.

Fotografiile din satelit furnizate publicației arată situația poziției antiaeriene în două momente diferite. În data de 11 noiembrie, în zona regimentului „Drapel Roșu Kuban” erau identificate șapte lansatoare S-400. Analiștii au remarcat că două dintre acestea păreau a fi machete, montate pentru a induce în eroare observațiile aeriene.

După atac, imaginile surprind trei lansatoare rămase la fața locului, însă calitatea fotografiilor nu permite o evaluare clară a gradului de avarie. Celelalte patru au fost complet distruse.

În același set de imagini apare distrugerea a două componente fundamentale ale complexului: radarul de avertizare timpurie 96L6 și radarul de angajare 92N6.

Radarul 92N6 este considerat elementul central al sistemului S-400. Acesta asigură iluminarea țintelor și ghidarea rachetelor, iar pierderea lui face imposibilă funcționarea bateriei, chiar dacă unele lansatoare rămân intacte.

Fără cele două radare, locația S-400 nu mai poate opera în parametri minimi, ceea ce înseamnă că apărarea aeriană a zonei a fost serios compromisă.

Surse citate de RBC-Ucraina afirmă că, la nivelul întregii baze militare, existau aproximativ 12 lansatoare S-400. Mai multe dintre acestea ar fi putut fi avariate suplimentar în timpul atacului, însă imaginile definite până acum surprind doar secțiunea din proximitatea regimentului „Drapel Roșu Kuban”.

Evaluarea completă a pierderilor va fi posibilă după analizarea mai multor imagini satelitare, inclusiv din intervalele ulterioare loviturii.

Atacul din Novorossiisk a avut loc simultan cu o altă operațiune ucraineană de amploare, îndreptată împotriva terminalului petrolier Șeskharis, unul dintre cele mai importante puncte de export pentru petrolul rusesc din Marea Neagră.

Imagini analizate anterior au arătat că loviturile ucrainene au afectat infrastructura de încărcare și pompare a terminalului. Două dane majore au fost avariate, iar conductele din zona de transfer au suferit deteriorări vizibile. De asemenea, în fotografiile realizate pe 15 noiembrie nu apărea niciun petrolier în instalația de la Șeskharis, ceea ce indică suspendarea temporară a operațiunilor.

S-400 este cel mai avansat sistem antiaerian pe care Rusia îl folosește pe scară largă, fiind considerat coloana vertebrală a apărării sale aeriene. Prezența unei baterii S-400 la Novorossiisk avea rolul de a acoperi portul, terminalele petroliere și depozitele militare din zonă.

Novorossiisk este una dintre principalele baze logistice ale Flotei Mării Negre, mai ales după loviturile repetate asupra infrastructurii din Crimeea. Eliminarea unei poziții S-400 vulnerabilizează suplimentar orașul și reduce capacitatea Rusiei de a detecta atacuri aeriene sau navale.