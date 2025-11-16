International

Dezastru la Novorossiisk pentru Rusia. Imaginile surprinse din satelit arată pierderi majore

Comentează știrea
Dezastru la Novorossiisk pentru Rusia. Imaginile surprinse din satelit arată pierderi majoreSursa foto: Arhivă/EVZ
Din cuprinsul articolului

Imagini din satelit publicate de RBC-Ucraina confirmă distrugerea a patru lansatoare și a două radare esențiale ale sistemului rusesc S-400 din Novorossiisk. Operațiunea ar fi fost executată cu drone FP-1 ale serviciilor speciale ucrainene.

Poziția S-400 de la Novorossiisk, scoasă complet din funcțiune

Imagini din satelit analizate de RBC-Ucraina arată că o grupare importantă a sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400 Triumf din Novorossiisk a fost distrusă în întregime. Fotografii recente surprind patru lansatoare eliminate și două radare esențiale ale complexului, ceea ce face ca întreaga poziție să devină neoperabilă.

Publicația ucraineană notează că operațiunea a fost efectuată cu drone cu rază lungă de acțiune, aparținând Centrului de Operațiuni Speciale „Alfa” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit surselor citate, atacul a vizat direct sistemele de comandă și elementele critice ale bateriei S-400.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 noiembrie 2025. Corespondență 
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 noiembrie 2025. Corespondență 
Întrebarea care a făcut-o pe Anca Alexandrescu să fugă din mijlocul bucureștenilor
Întrebarea care a făcut-o pe Anca Alexandrescu să fugă din mijlocul bucureștenilor

Drone FP-1, folosite în atac

Analiza prezentată de RBC-Ucraina include detalii oferite de comunitatea de monitorizare „KiberBoroshno”. Specialiștii acestei comunități afirmă că, în cadrul operațiunii, au fost utilizate drone de atac FP-1, echipate cu camere video integrate pentru observarea țintelor și corectarea loviturilor.

Platformele FP-1 sunt adaptate pentru lovirea infrastructurii militare fixe, în special aparatură radar și sisteme de lansare, fiind folosite tot mai des pe frontul din sud.

Imaginile comparate: înainte și după lovitură

Fotografiile din satelit furnizate publicației arată situația poziției antiaeriene în două momente diferite. În data de 11 noiembrie, în zona regimentului „Drapel Roșu Kuban” erau identificate șapte lansatoare S-400. Analiștii au remarcat că două dintre acestea păreau a fi machete, montate pentru a induce în eroare observațiile aeriene.

După atac, imaginile surprind trei lansatoare rămase la fața locului, însă calitatea fotografiilor nu permite o evaluare clară a gradului de avarie. Celelalte patru au fost complet distruse.

Două radare-cheie, eliminate de Ucraina

În același set de imagini apare distrugerea a două componente fundamentale ale complexului: radarul de avertizare timpurie 96L6 și radarul de angajare 92N6.

Radarul 92N6 este considerat elementul central al sistemului S-400. Acesta asigură iluminarea țintelor și ghidarea rachetelor, iar pierderea lui face imposibilă funcționarea bateriei, chiar dacă unele lansatoare rămân intacte.

Fără cele două radare, locația S-400 nu mai poate opera în parametri minimi, ceea ce înseamnă că apărarea aeriană a zonei a fost serios compromisă.

Peste zece lansatoare pe întregul complex

Surse citate de RBC-Ucraina afirmă că, la nivelul întregii baze militare, existau aproximativ 12 lansatoare S-400. Mai multe dintre acestea ar fi putut fi avariate suplimentar în timpul atacului, însă imaginile definite până acum surprind doar secțiunea din proximitatea regimentului „Drapel Roșu Kuban”.

Evaluarea completă a pierderilor va fi posibilă după analizarea mai multor imagini satelitare, inclusiv din intervalele ulterioare loviturii.

Lovitura asupra S-400, parte a unei operațiuni mai ample

Atacul din Novorossiisk a avut loc simultan cu o altă operațiune ucraineană de amploare, îndreptată împotriva terminalului petrolier Șeskharis, unul dintre cele mai importante puncte de export pentru petrolul rusesc din Marea Neagră.

Imagini analizate anterior au arătat că loviturile ucrainene au afectat infrastructura de încărcare și pompare a terminalului. Două dane majore au fost avariate, iar conductele din zona de transfer au suferit deteriorări vizibile. De asemenea, în fotografiile realizate pe 15 noiembrie nu apărea niciun petrolier în instalația de la Șeskharis, ceea ce indică suspendarea temporară a operațiunilor.

Importanța militară a sistemului S-400 în regiune

S-400 este cel mai avansat sistem antiaerian pe care Rusia îl folosește pe scară largă, fiind considerat coloana vertebrală a apărării sale aeriene. Prezența unei baterii S-400 la Novorossiisk avea rolul de a acoperi portul, terminalele petroliere și depozitele militare din zonă.

Novorossiisk este una dintre principalele baze logistice ale Flotei Mării Negre, mai ales după loviturile repetate asupra infrastructurii din Crimeea. Eliminarea unei poziții S-400 vulnerabilizează suplimentar orașul și reduce capacitatea Rusiei de a detecta atacuri aeriene sau navale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:20 - Întâlnirea lui Bolojan cu afaceristul Bogos, văzută de Nicușor Dan: Nu a generat consecințe administrative
21:12 - Dezastru la Novorossiisk pentru Rusia. Imaginile surprinse din satelit arată pierderi majore
21:01 - FRF reclamă la FIFA incidentele de la Zenica. Scandări xenofobe, huiduieli la imn și evacuarea agresivă a suporterilo...
20:53 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 noiembrie 2025. Corespondență 
20:40 - Școala românească, în colaps financiar. Clădiri fără autorizație, iar profesorii părăsesc sistemul
20:32 - Nemții, sub asediul cerșetorilor români. Autoritățile sunt depășite de situație

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale