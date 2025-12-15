Rodica Stănoiu, deshumată și dusă la INML. S-a deschis dosar penal de moarte suspectă

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost deshumat luni, după ce procurorii au decis deschiderea unui dosar penal pentru moarte suspectă în cazul fostului ministru al Justiției. Sicriul a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde specialiștii urmează să efectueze autopsia pentru a stabili ce leziuni existau pe corp și în ce circumstanțe au fost produse. În urma expertizei medico-legale se va stabili dacă Rodica Stănoiu a fost victima unei agresiuni sau dacă vârsta înaintată a dus la căderi accidentale.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce procurorii s-au autosesizat în urma informațiilor apărute în presă, potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN.

În cadrul anchetei, au fost solicitate documentele medicale de la Spitalul Floreasca și de la Spitalul „Alexandru Obregia”, urmând ca mai multe persoane să fie audiate pentru a se clarifica circumstanțele în care a survenit decesul fostei ministre.

Cu câteva zile înainte de a muri, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia” din București. Surse apropiate anchetei susțin că, la momentul internării, aceasta prezenta urme de lovituri la nivelul capului și în zona ochilor.

În ciuda acestor semne, cadrele medicale nu au sesizat poliția și nu s-au autosesizat. La scurt timp după internare, fosta ministră a fost externată pe semnătură, la cererea partenerului său, un bărbat cu aproximativ 50 de ani mai tânăr, alături de care ar fi avut o relație de cinci ani.

La puțin timp după externare, Rodica Stănoiu a decedat.

Moartea Rodicăi Stănoiu a readus în atenție și averea considerabilă pe care aceasta ar fi lăsat-o în urmă. Potrivit informațiilor apărute public, este vorba despre conturi bancare, bijuterii, o vilă în Pipera, o altă proprietate cu piscină pe litoral, precum și bunuri imobiliare în afara țării.

Recent, partenerul fostei demnitare a fost surprins de jurnaliștii cancan.ro în apropierea unui notariat din București. Publicația notează că bărbatul ar fi ieșit din biroul notarial având asupra sa un dosar voluminos.

Rodica Stănoiu nu a avut copii, însă ar avea doi nepoți. Relația pe care o avea cu un bărbat mult mai tânăr ar fi fost cunoscută într-un cerc restrâns și ar fi devenit publică abia după decesul acesteia.

În rândul apropiaților se discută și despre existența unui testament, document în care ar putea fi menționat și numele partenerului său. Toate aceste aspecte urmează să fie analizate în cadrul anchetei aflate în desfășurare, care vizează atât cauza morții, cât și contextul complet al ultimelor zile din viața fostei ministre.