Vila Rodicăi Stănoiu, devastată. Cine controlează acum averea fostei ministre

Una dintre proprietățile Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, a fost vandalizată recent. Partenerul fostei ministre voia să închirieze imobilul sau să deschidă acolo o afacere, potrivit Cancan.

Rodica Stănoiu a rămas văduvă în anul 2017, iar perioada care a urmat a fost marcată de singurătate, potrivit unor persoane care au cunoscut-o. Surse citate de Cancan susțin că, ulterior, în viața sa a apărut Marius Calotă, un tânăr jurist căruia i-ar fi oferit o șansă de apropiere.

Aceleași surse afirmă că întâlnirea dintre cei doi nu ar fi fost întâmplătoare. Persoanele apropiate de fostul ministru susțin că Calotă îi urmărea programul și obiceiurile fostei ministre. Potrivit relatărilor, după apropiere, acesta ar fi obținut controlul asupra averii sale și ar fi contribuit la izolarea ei față de prieteni.

În cazul vilei din Mamaia Sat, Năvodari, deținută de Rodica Stănoiu, imobilul ar fi fost vandalizat, fără a se cunoaște autorii sau momentul producerii faptelor. Potrivit surselor, cheile locuinței s-ar afla în posesia lui Marius, care ar fi declarat unor cunoștințe intenția de a închiria imobilul sau de a deschide o afacere.

Magistratul Emilian Stănișor, prezentat drept unul dintre apropiații fostului ministru, a declarat pentru Cancan că, în ultimele luni de viață, Rodica Stănoiu ar fi manifestat schimbări vizibile de comportament. Potrivit acestuia, modificările ar fi apărut după intrarea în viața sa a bărbatului care i-a devenit partener și care era cu 50 de ani mai tânăr decât aceasta.

Cazul morții Rodicăi Stănoiu a fost înregistrat la data de 12 decembrie ca dosar penal pentru moarte suspectă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Procurorii au solicitat documente medicale de la spitalele Floreasca și Obregia.

Partenerul acesteia, mai tânăr cu aproximativ 50 de ani, a fost surprins recent în apropierea unui notariat din Sectorul 3. Acesta a fost surprins când a purtat mai multe convorbiri telefonice și a intrat în sediul notariatului cu un dosar voluminos,sugerând că ar fi mers să discute averea fostei ministre.