International

Susținătorii lui Aleksei Navalnîi au publicat autopsia oficială după doi ani de la moartea opozantului

Comentează știrea
Susținătorii lui Aleksei Navalnîi au publicat autopsia oficială după doi ani de la moartea opozantuluiAleksei Navalnîi a murit în 2024. Sursa foto: arhivă EVZ
Din cuprinsul articolului

Susținătorii lui Aleksei Navalnîi au publicat, pe rețeaua X, detalii din autopsia oficială a opozantului rus, care a murit în 2024, generând controverse asupra cauzelor decesului și acuzațiilor de otrăvire.

Autopsia arată detalii controversate despre decesul lui Aleksei Navalnîi

Susținătorii lui Aleksei Navalnîi, opozantul rus care a murit într-o colonie penitenciară pe 16 februarie 2024, au publicat luni detalii din autopsia oficială privind moartea sa. Documentul a fost făcut public pe rețeaua X de Maria Pevcik, membră a echipei disidentului, și a fost prezentat ca o măsură de transparență, pentru a preveni o eventuală manipulare a informațiilor de către mass-media de stat din Rusia.

Potrivit Mariei Pevcik, raportul de 270 de pagini a fost întocmit la mijlocul anului 2024 și a fost în posesia familiei lui Navalnîi timp de 18 luni. Ea a precizat că raportul a fost vizualizat inclusiv de experți independenți. „Conținutul său nu îndeplinește niciun standard etic, nici măcar cel minim”, a declarat ea.

Divergențe privind cauzele morții lui Aleksei Navalnîi. Autopsia, publicată de susținătorii opozantului rus

Autoritățile ruse au susținut constant că Navalnîi a murit din cauze naturale la vârsta de 47 de ani. În schimb, familia și echipa sa susțin că moartea a fost provocată și îl consideră responsabil pe președintele Vladimir Putin.

La a doua comemorare a decesului, văduva opozantului, Iulia Navalnaia, și ministrul german de externe, Johann Wadephul, au afirmat că Navalnîi a fost otrăvit cu un agent neurologic puternic. Ei au făcut referire la rezultate de laborator care arată prezența unei toxine similare celei din broaștele „săgeată” din America de Sud, fără a prezenta rapoartele efective.

Iulia Navalnaia și Aleksei Navalnîi

Iulia Navalnaia și Aleksei Navalnîi, la un protest din 2012. Sursa foto: dreamstime.com

Reacția autorităților ruse

Rusia respinge ferm acuzațiile de otrăvire formulate de familia lui Navalnîi și de oficialii occidentali.

Autoritățile au notificat aceste obiecții Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) și au respins în mod explicit acuzațiile privind otrăvirea cu Noviciok în 2022, incident din care Navalnîi și-a revenit.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:56 - Câți bani ar trebui să avem în casă în situații de criză. Recomandarea Băncii Centrale Europene
21:49 - Cel mai bogat rege din lume, în 2026. Are 17.000 de proprietăți, 38 de avioane și 52 de ambarcațiuni de lux
21:41 - Ungaria va plafona prețurile la carburanți. Decizia anunțată de Viktor Orban
21:39 - Topul celor mai scumpe bijuterii ale familiei regale britanice. Una dintre ele a fost purtată de Meghan Markle
21:32 - Oana Țoiu și consulul României, chemați la audieri în Comisia de politică externă pe tema evacuărilor din Emiratele A...
21:25 - Susținătorii lui Aleksei Navalnîi au publicat autopsia oficială după doi ani de la moartea opozantului

HAI România!

Bani pentru avioanele lui Iohannis, nu și pentru opera lui Brâncuși. Cum a eșuat un proiect național
Bani pentru avioanele lui Iohannis, nu și pentru opera lui Brâncuși. Cum a eșuat un proiect național
E groasă cu Iranul 1
E groasă cu Iranul 1
E groasă cu Iranul 5
E groasă cu Iranul 5

Proiecte speciale