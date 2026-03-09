Susținătorii lui Aleksei Navalnîi au publicat autopsia oficială după doi ani de la moartea opozantului

Susținătorii lui Aleksei Navalnîi au publicat, pe rețeaua X, detalii din autopsia oficială a opozantului rus, care a murit în 2024, generând controverse asupra cauzelor decesului și acuzațiilor de otrăvire.

Susținătorii lui Aleksei Navalnîi, opozantul rus care a murit într-o colonie penitenciară pe 16 februarie 2024, au publicat luni detalii din autopsia oficială privind moartea sa. Documentul a fost făcut public pe rețeaua X de Maria Pevcik, membră a echipei disidentului, și a fost prezentat ca o măsură de transparență, pentru a preveni o eventuală manipulare a informațiilor de către mass-media de stat din Rusia.

Potrivit Mariei Pevcik, raportul de 270 de pagini a fost întocmit la mijlocul anului 2024 și a fost în posesia familiei lui Navalnîi timp de 18 luni. Ea a precizat că raportul a fost vizualizat inclusiv de experți independenți. „Conținutul său nu îndeplinește niciun standard etic, nici măcar cel minim”, a declarat ea.

Autoritățile ruse au susținut constant că Navalnîi a murit din cauze naturale la vârsta de 47 de ani. În schimb, familia și echipa sa susțin că moartea a fost provocată și îl consideră responsabil pe președintele Vladimir Putin.

La a doua comemorare a decesului, văduva opozantului, Iulia Navalnaia, și ministrul german de externe, Johann Wadephul, au afirmat că Navalnîi a fost otrăvit cu un agent neurologic puternic. Ei au făcut referire la rezultate de laborator care arată prezența unei toxine similare celei din broaștele „săgeată” din America de Sud, fără a prezenta rapoartele efective.

Rusia respinge ferm acuzațiile de otrăvire formulate de familia lui Navalnîi și de oficialii occidentali.

Autoritățile au notificat aceste obiecții Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) și au respins în mod explicit acuzațiile privind otrăvirea cu Noviciok în 2022, incident din care Navalnîi și-a revenit.