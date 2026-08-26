De ce a refuzat Dolly Parton să își declare preferințele politice

În ciuda celebrității și a presiunilor din partea jurnaliștilor de a-și dezvălui opțiunile politice, Dolly Parton a refuzat întotdeauna să ia partea vreunui partid politic, scrie Fox News.

Celebra cântăreață de muzică country, care a murit marți, și-a petrecut viața cântând despre dragoste, suferință, credință și despre munca „de la 9 la 5”, dar a existat o arenă în care legenda muzicii country s-a opus în mod repetat intrării: politica partizană.

„Nu sunt o fire politică și refuz să mă las prinsă în chestiuni politice”, a declarat Parton pentru USA Today într-un interviu din 2020.

„Nu-mi place să mă implic în politică, pentru că, în primul rând, am tot atât de mulți fani republicani cât și democrați”, a mai spus Dolly Parton.

„Nu vreau să jignesc pe nimeni, am dreptul la mine însămi”, a adăugat cântăreața.

„Așa cum Dumnezeu ne-a dat liber arbitru, America ne-a dat libertatea de exprimare, dar trebuie să fii responsabil pentru tot ceea ce spui și faci”, a adăugat ea.

Cu doi ani mai devreme, Parton a fost presată în mod repetat să vorbească despre Trump în timpul unui interviu cu David Wright de la ABC, potrivit Knoxville News Sentinel.

„Am mulți fani și nu vreau să jignesc pe nimeni”, a spus atunci Dolly Parton.

Când Wright a încercat să facă o paralelă între Trump și șeful abuziv sexual din filmul lui Parton din 1980, „9 to 5”, ea a refuzat să îi facă jocul.

„Nu vorbesc despre asta”, a spus Parton. „Am învățat cu mult timp în urmă că e bine să-ți ții gura închisă dacă vrei să rămâi în lumea spectacolului... Nu sunt în politică, sunt o artistă”, a adăugat ea.

Iar când David Wright a subliniat că Dolly Parton era și un model de urmat, ea a răspuns: „Ba da, sunt. De aceea nu vorbesc despre oameni.”