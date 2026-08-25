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Doliu în muzica internațională. Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Video

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Doliu în muzica internațională. Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. VideoSursa foto: Arhiva Evz
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Lumea muzicii country este în doliu după trecerea în neființă a uneia dintre cele mai îndrăgite artiste din toate timpurile. Legendara cântăreață americană Dolly Parton, cunoscută la nivel mondial pentru melodii emblematice precum „Jolene” sau „9 to 5”, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Trista veste a fost transmisă oficial de către membrii familiei sale prin intermediul unui mesaj video, după cum informează agenția AFP.

Doliu în muzica internațională. Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani

Anunțul oficial despre dispariția marea artistei a fost făcut public pe platforma X, prin intermediul unei înregistrări video realizate de rudele sale. În ultima perioadă, starea de sănătate a vedetei fusese fragilă, fiind cunoscut faptul că aceasta se confrunta cu probleme medicale. Nepotul cântăreței a adus un omagiu profund legăturii speciale pe care Dolly Parton a avut-o cu publicul de-a lungul deceniilor.

Mesajul transmis de un membru al familiei artistei

„Eu şi familia mea am împărtăşit o viaţă întreagă de amintiri frumoase alături de Dolly, dar la fel aţi făcut şi voi. Ea a fost mereu prezentă pe televizorul vostru, pe pick-upul vostru, pe CD-urile voastre sau în playlistul de pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre”, a declarat unul dintre nepoţii ei într-un videoclip publicat pe contul de pe X al artistei americane, despre care se ştia că era bolnavă de ceva vreme.

O moștenire muzicală de neegalat

Dolly Parton rămâne o figură emblematică a culturii americane și a industriei muzicale globale. Cu o carieră impresionantă ce se întinde pe parcursul mai multor decenii, piesa sa „Jolene” și hitul „9 to 5” au devenit imnuri generaționale ascultate de milioane de oameni din întreaga lume, pe orice suport media, de la discuri de vinil până la platformele moderne de streaming. Pasiunea și energia sa vor rămâne vii în memoria tuturor celor care i-au îndrăgit muzica.

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