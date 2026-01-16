Platforma X, indisponibilă la nivel global. Utilizatori din mai multe țări raportează erori

Rețeaua de socializare X, deținută de Elon Musk, a întâmpinat vineri după-amiaza o nouă pană de amploare, care a afectat accesul utilizatorilor din mai multe țări. Problemele au fost semnalate atât în aplicația mobilă, unde fluxul de postări nu se mai actualiza, cât și pe site-ul web, iar primele raportări au început să apară pe platforma Downdetector, specializată în monitorizarea întreruperilor de servicii online, potrivit Variety.

Utilizatorii care au încercat să acceseze platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter s-au lovit de mesaje de eroare precum: „S-a produs o eroare. Încercați să reîncărcați pagina.” În multe cazuri, apăsarea butonului de reîncărcare declanșa un cerc rotativ care rămânea afișat fără ca pagina să se încarce.

Potrivit datelor centralizate de Downdetector, peste 100.000 de utilizatori raportaseră deja probleme de funcționare. Cele mai multe sesizări, aproximativ 56%, vizau aplicația X, în timp ce 33% făceau referire la site-ul web, iar 10% indicau dificultăți de conectare la server.

Vârfuri semnificative ale raportărilor au fost înregistrate în Statele Unite, Australia, Hong Kong și Regatul Unit. Datele sugerează că întreruperea nu a fost una localizată, ci a avut un impact internațional, afectând utilizatori de pe mai multe continente.

În ultimele luni, platforma a consemnat o creștere a numărului de pene tehnice. Cea mai recentă întrerupere majoră a avut loc chiar la începutul acestei săptămâni, fiind urmată acum de acest nou episod de indisponibilitate.

Noile probleme apar după ce, la finalul anului 2025, Elon Musk se lăuda cu stabilitatea platformei X în timpul unei pene majore a serviciilor de cloud ale Amazon (AWS), de care depind numeroase site-uri la nivel global, incident care a afectat o parte semnificativă a internetului. Anterior, în timpul uneia dintre penele majore din martie 2025, Musk a pus dificultățile de funcționare pe seama unui „atac cibernetic”. Nu este însă prima dată când X se confruntă cu probleme serioase de conectivitate.

În noiembrie, platforma a suferit o întrerupere pe scară largă, când zeci de mii de utilizatori au raportat mesaje precum „Eroare internă a serverului / Cod de eroare 500” și „Vă rugăm să deblocați challenges.cloudflare.com pentru a continua”.

În martie 2025, X a înregistrat mai multe întreruperi scurte, cu o durată cumulată de aproximativ 45 de minute. Conform Downdetector, atunci au fost raportate 21.000 de incidente de către utilizatori din Statele Unite și 10.800 în Regatul Unit.

Înainte de aceste episoade, platforma a mai fost afectată de o pană în august 2024. Alte incidente notabile includ disfuncționalități ale unor funcții esențiale în iulie 2023 și prăbușirea, în martie 2024, a evenimentului audio live Twitter Spaces susținut de Ron DeSantis, chiar în momentul în care acesta își anunța oficial candidatura la președinția Statelor Unite.