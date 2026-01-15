Înșelătorii care bântuie piața crypto. Fraudă, promisiuni false și pierderi

Înșelătorii care bântuie piața crypto. În ultimii ani, piața criptomonedelor a atras milioane de investitori din întreaga lume, promițând câștiguri rapide și profituri spectaculoase. Totuși, succesul rapid și lipsa unei reglementări stricte au transformat crypto într-un teren propice pentru escrocherii sofisticate, potrivit mass.gov.

Escrocii au profitat de dorința oamenilor de a obține câștiguri rapide și au creat scheme de „investiții” false, care au înșelat atât persoane fizice, cât și firme.

Escrocheriile cu criptomonede au luat diverse forme, de la platforme de tranzacționare false, la scheme de tip Ponzi, ICO-uri fictive și aplicații mobile care promiteau dobânzi exagerate. În majoritatea cazurilor, victimele erau atrase prin mesaje directe pe rețele sociale, emailuri sau chiar reclame online care prezentau grafice false și simulări de profit.

„Promiteau câștiguri de 10-20% pe săptămână, ceva imposibil în realitate. Am pierdut tot ce am investit în câteva zile”, a declarat un investitor din București care a dorit să își păstreze anonimatul.

O metodă frecvent folosită de escroci implică crearea unor platforme de „trading” care imită site-urile cunoscute de criptomonede. Aceste platforme solicită depuneri în Bitcoin, Ethereum sau alte monede virtuale, prezentând simulări de profituri în timp real.

Investitorul vede inițial câștiguri și este încurajat să investească mai mult, însă retragerea banilor devine imposibilă. În final, fondurile sunt transferate în conturi anonime, iar victimele rămân fără nicio cale legală de recuperare.

Pe lângă platformele false, escrocii folosesc și scheme de tip Ponzi. Aceasta implică promisiuni că investitorii vor primi profituri din investițiile altora, nu din activități reale de tranzacționare. La început, primele câteva persoane primesc bani, ceea ce creează impresia unei afaceri legitime.

Însă sistemul se prăbușește rapid atunci când intrările noi de capital încetează. În România, mai multe persoane au căzut victime unor astfel de scheme, cu pierderi de zeci sau sute de mii de euro.

O altă formă de înșelătorie sunt ICO-urile (Initial Coin Offering) false. Escrocii promovează proiecte aparent inovatoare, cu whitepaper-uri complexe și site-uri profesionale, dar în realitate nu există nicio echipă sau produs.

Investitorii cumpără token-uri care nu au valoare și rămân fără niciun mijloc de a-și recupera banii. „Mă atrăgea ideea că puteam investi într-un proiect de tehnologie blockchain promițător, dar totul s-a dovedit a fi un fals. Token-urile nu erau listate nicăieri”, a mărturisit un tânăr antreprenor din Cluj.

Social media și influencerii au devenit un alt canal prin care escrocii își racolează victime. Persoane cu mulți urmăritori promovează investiții dubioase, fie că sunt plătite direct, fie că cred în schemele prezentate.

Reclamele vin adesea sub formă de tutoriale video, webinarii sau postări în grupuri private, cu mesaje de tipul „câștigă rapid” sau „fără risc”. Această combinație de încredere și dorință de câștig rapid a dus la pierderi semnificative în rândul investitorilor neexperimentați.

Autoritățile atrag atenția că lipsa reglementării și anonimatul criptomonedelor fac dificilă urmărirea penală a escrocilor. În România, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Poliția Economică au emis avertismente privind platformele neautorizate de tranzacționare a criptomonedelor și ICO-urile fictive, dar măsurile preventive sunt limitate. Specialiștii recomandă verificarea licențelor, cercetarea opiniilor și evitarea promisiunilor de câștig rapid.

În plus, escrocheriile cu crypto nu sunt doar o problemă națională. Europol și FBI au raportat pierderi de miliarde de dolari la nivel mondial, iar schemele devin din ce în ce mai sofisticate.

Escrocii folosesc tehnici de phishing, aplicații false de mobil, roboți de chat pe platformele de mesagerie și chiar deepfake-uri pentru a convinge victimele că interacționează cu persoane reale sau companii de încredere.

Investitorii care au fost păcăliți adesea nu știu ce să facă după ce descoperă frauda. Recuperarea fondurilor este dificilă, deoarece criptomonedele sunt aproape imposibil de urmărit și transferurile sunt anonime. Experții recomandă să raporteze imediat cazurile autorităților și să își protejeze datele personale, evitând să dea curs mesajelor suspecte sau ofertelor „prea bune ca să fie adevărate”.

În ultimii ani, au apărut și firme specializate în auditul crypto, care oferă servicii de verificare a proiectelor, dar acestea nu garantează total siguranța investițiilor. Escrocii au învățat rapid să se adapteze și să creeze aparențe de legitimitate greu de depistat de investitorii neexperimentați.