Dolly Parton a murit marți, în urma unei „scurte lupte cu cancerul”, potrivit reprezentanților săi, citați de Fox News. Celebra cântăreață avea 80 de ani.

„Iubita noastră Dolly Parton și-a petrecut viața și cariera aducând bucurie, râs, speranță și integritate în tot ceea ce a atins”, a declarat echipa sa într-un comunicat.

„Generozitatea ei de neegalat a ajuns în viețile a nenumărați oameni pe care nu i-ar fi întâlnit niciodată, totuși a fost mereu acolo pentru a oferi o mână de ajutor.

„Fie că a fost vorba de sutele de milioane de cărți donate prin intermediul neprețuitei sale Biblioteci a Imaginației sau de finanțarea cercetărilor care au contribuit la crearea unui vaccin salvator de vieți utilizat în întreaga lume, dragostea necondiționată a lui Dolly pentru toți oamenii a fost forța călăuzitoare pentru impactul ei de durată”, se mai afirmă în document.

„După ce a înfruntat cu curaj o scurtă luptă cu cancerul, Dolly și-a părăsit viața pământească astăzi la Centrul de Cancer Vanderbilt-Ingram, înconjurată de cei dragi”, a concluzionat comunicatul.

Dolly Parton începuse să se gândească la înmormântarea ei cu peste 10 ani înainte de moartea sa, în august 2026.

Într-un interviu acordat revistei Entertainment Weekly din mai 2014, Parton a dezvăluit ce melodie își dorește ca oamenii să cânte la înmormântarea ei și motivul special din spatele dorinței sale.

„Există o melodie numită «Dacă nu ne vom mai întâlni niciodată»”, a spus ea.

„Este un vechi cântec bisericesc country-gospel care vorbește despre faptul că, dacă nu ne vom mai întâlni niciodată de această parte a raiului, ne vom întâlni pe acel țărm frumos. «Unde trandafirii fermecători înfloresc pentru totdeauna și unde despărțirile nu mai vin».”

„Aceasta a fost melodia preferată a tatălui meu”, a adăugat ea. „Am cântat-o ​​la înmormântarea lui și mi-ar plăcea să fie cântată și la a mea.”

Parton a murit marți, 25 august, la vârsta de 80 de ani, în urma „unei scurte lupte cu cancerul”, lăsând în urmă o moștenire în muzica country care se întinde pe aproximativ șapte decenii, având începuturile în anii 1960.