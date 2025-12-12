Monden

Scandal în familia lui Miley Cyrus. Tatăl său, acuzat de abuz

Scandal în familia lui Miley Cyrus. Tatăl său, acuzat de abuzMiley Cyrus și tatăl său. Sursa foto Captură video
Billy Ray Cyrus, cunoscut publicului larg drept tatăl artistei Miley Cyrus și pentru rolul său din serialul „Hannah Montana”, se află în mijlocul unui scandal după ce fosta sa soție, Firerose, a făcut acuzații grave împotriva lui. Cei doi s-au căsătorit în 2023, însă mariajul lor a durat doar șapte luni, iar despărțirea s-a finalizat oficial în 2024.

Billy Ray Cyrus, acuzat de abuz

Firerose a publicat recent un videoclip pe rețelele de socializare în care a descris experiențele sale din timpul căsniciei. În descrierea clipului, aceasta a scris: „Când vei avea 20 de ani, vei întâlni un bărbat de 49 de ani, care va încerca să te convingă că ești sufletul lui pereche. Este foarte important să nu îl crezi.”

Billy Ray Cyrus și fosta soție Firerose.v1

Billy Ray Cyrus și fosta soție Firerose. Sursa foto Captură video

Ea a povestit despre controlul și manipularea la care susține că a fost supusă: „În spatele ușilor închise, este mereu același scenariu: control, izolare, furie, manipulare... Ești mult mai puternic(ă) decât crezi.”

Ar fi fost controlată, manipulată și izolată

De-a lungul relației, Firerose a susținut că restricțiile impuse de Billy Ray Cyrus erau severe. Ea a povestit pentru că nu avea libertatea de a primi vizite, nu putea să comunice prin mesaje fără ca acestea să fie citite în prealabil de soț și avea deplasări limitate.

„Aveam voie să merg doar la un chiropractor din apropiere și să-mi fac unghiile, asta o dată pe lună. Dacă voiam să trimit un mesaj trebuia să i-l citesc cu voce tare pentru permisiune”, a spus ea pentru Page Six.

El a fost cel care a depus actele de divorț

Chiar dacă tânăra a spus că a fost manipulată de tatăl lui Miley Cyrus, el a fost cel care a depus actele de divorț în anul 2023, la șapte luni de la căsătorie. Cei doi au divorțat oficial în 2024. Firerose era chiar una din prietenele lui Miley Cyrus din copilărie. Artista a acceptat cu greu că tatăl său s-a căsătorit cu apropiata ei.

