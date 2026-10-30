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Trump, ieșire nervoasă înainte de alegeri. Liderul american a jignit un reporter care l-a întrebat dacă este obosit

Trump, ieșire nervoasă înainte de alegeri. Liderul american a jignit un reporter care l-a întrebat dacă este obositTrump. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Cu doar patru zile înaintea alegerilor pentru Congresul SUA, programul electoral al lui Donald Trump suferă noi modificări. Președintele american a decis să reintroducă în agendă două mitinguri electorale din Iowa și Kansas, deși anunțase anterior că nu va mai participa la evenimentul din Kansas. În același timp, Trump a avut un schimb tensionat de replici cu un jurnalist care l-a întrebat dacă renunțarea la deplasare are legătură cu oboseala. Potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de Reuters, Trump va participa duminică la mitinguri consecutive în cele două state, înaintea scrutinului programat pentru 3 noiembrie.

Trump își modifică agenda de campanie de la o zi la alta

Decizia de a relua evenimentele electorale vine după ce președintele american declarase joi că nu consideră necesară deplasarea în Kansas. Acolo, senatorul republican Roger Marshall se confruntă cu o competiție electorală mai strânsă decât se anticipa, adversarul său democrat fiind Adam Hamilton.

La momentul respectiv, Trump a susținut că senatorul republican are șanse bune de victorie.

„Se descurcă foarte bine. Vom avea o seară de marţi puternică”, a declarat președintele SUA.

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microfoane

Microfoane. Sursa foto: AI

Ce urmează

Ulterior, un reprezentant al Casei Albe a anunțat că mitingurile din Iowa și Kansas au fost reintroduse în program pentru a permite organizarea unor intervenții televizate suplimentare.

Vineri, Trump urma să participe la un eveniment electoral în Florida, stat pe care l-a câștigat fără dificultăți în 2024. De această dată, însă, votul anticipat a înregistrat o evoluție favorabilă democraților.

Florida reprezintă ultima oprire dintr-un stat pe care republicanii îl consideră, în mod tradițional, sigur din punct de vedere electoral, după evenimentele organizate la începutul săptămânii în Mississippi și Carolina de Sud.

Trump l-a atacat pe jurnalistul care l-a întrebat despre oboseală

Un moment tensionat a avut loc în timpul unei discuții cu presa, când un jurnalist l-a întrebat pe Donald Trump dacă renunțarea inițială la mitingul din Kansas are legătură cu oboseala și dacă președintele se simte bine.

Întrebarea l-a iritat pe liderul de la Casa Albă, care a ales să îi adreseze reporterului mai multe remarci jignitoare, făcând referire inclusiv la aspectul său fizic.

„Mă urmărești de două săptămâni. Ești dezgustător. Intră-ți în formă, arăți ca dracu’”, a reacționat președintele.

Trump a insistat că se află într-o formă fizică foarte bună și a susținut că nu este necesară prezența sa în Kansas, întrucât senatorul republican Roger Marshall se bucură de o poziție favorabilă în preferințele alegătorilor.

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