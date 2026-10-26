Social

Ardei umpluți cu varză și conopidă la borcan. O rețetă de murături pe placul tuturor

Ardei umpluți cu varză și conopidă la borcan. O rețetă de murături pe placul tuturorArdei. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ardeii umpluți cu varză și conopidă sunt o alegere potrivită pentru cei care preferă murăturile de casă. Acestea sunt perfecte alături de mâncăruri tradiționale și vor arăta spectaculos pe masa de Crăciun.

Cum pui la murat ardei umpluți cu varză și conopidă. Pașii pentru un rezultat reușit

  • 10 ardei grași, potriviți pentru umplut
  • 500 g de varză albă
  • 1 conopidă medie
  • 2 morcovi
  • 1 rădăcină mică de țelină
  • 2-3 căței de usturoi
  • 1 legătură de mărar
  • 1 legătură de țelină cu frunze
  • 1 linguriță de boabe de piper
  • 1 linguriță de boabe de muștar
  • 2 foi de dafin
  • 1 litru de apă
  • 30 g de sare grunjoasă neiodată pentru fiecare litru de apă

Mod de preparare

1. Pregătirea ardeilor

Spală ardeii, taie capacele și îndepărtează semințele și nervurile din interior. Clătește-i din nou și lasă-i la scurs.

2. Tocarea legumelor

Reducerile de la capăt de raft pot fi o păcăleală. Ce sunt acestea, de fapt
Reducerile de la capăt de raft pot fi o păcăleală. Ce sunt acestea, de fapt
Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi
Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi

Taie varza fideluță, iar conopida desfă-o în buchețele mici. Curăță morcovii și țelina, apoi dă-i pe răzătoare. Amestecă legumele într-un vas încăpător.

3. Umplerea ardeilor

Adaugă peste legume mărarul tocat și amestecă bine. Umple fiecare ardei cu această compoziție, fără să presezi excesiv, pentru ca saramura să poată pătrunde printre legume.

Conopida

Conopida. Sursa foto. Pixabay

4. Așezarea în borcan

Pune pe fundul unui borcan curat câteva frunze de țelină, usturoiul, boabele de piper, boabele de muștar și foile de dafin. Așază ardeii umpluți unul lângă altul, astfel încât să stea cât mai fixați. Dacă rămân spații libere, le poți completa cu buchețele de conopidă sau bucăți de varză.

5. Pregătirea saramurii

Dizolvă sarea grunjoasă în apă și toarnă lichidul peste ardei, până când legumele sunt complet acoperite. Dacă ai nevoie de mai multă saramură, păstrează proporția de 30 g de sare la un litru de apă.

6. Fermentarea murăturilor

Acoperă borcanul și păstrează-l într-un loc răcoros, ferit de soare. Verifică periodic dacă legumele sunt acoperite de saramură. În funcție de temperatura din încăpere, ardeii pot fi gata în aproximativ 7-14 zile, când capătă gustul acrișor specific murăturilor fermentate.

Cum se servesc ardeii umpluți cu varză și conopidă

Aceste murături pot fi servite alături de fripturi, tocănițe, cartofi copți sau alte preparate tradiționale. Pentru un gust cât mai bun, lasă legumele să fermenteze suficient și păstrează-le ulterior la rece.

Stiri calde

14:02 - Ce spune ministrul Nazare despre carburanți și accize

13:53 - Sarcofag roman intact, descoperit la Constanța. Ce au găsit arheologii în mormântul unui copil

13:42 - Un șofer din Republica Moldova a fost prins de mai multe ori băut la volan. Va sta peste un an la închisoare

13:37 - Ce bijuterii se dăruiesc în tradițiile românești la momentele importante

13:29 - Restricții pe Podul Prieteniei. Lucrările continuă până pe 4 decembrie

13:17 - Reducerile de la capăt de raft pot fi o păcăleală. Ce sunt acestea, de fapt

HAI România!

Salarii mici, taxe mari. Cine mai ține România în picioare?

Salarii mici, taxe mari. Cine mai ține România în picioare?

Urmează România? Serbia a căzut sub asaltul neomarxismului

Urmează România? Serbia a căzut sub asaltul neomarxismului

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

Proiecte speciale