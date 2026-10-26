Ardeii umpluți cu varză și conopidă sunt o alegere potrivită pentru cei care preferă murăturile de casă. Acestea sunt perfecte alături de mâncăruri tradiționale și vor arăta spectaculos pe masa de Crăciun.

10 ardei grași, potriviți pentru umplut

500 g de varză albă

1 conopidă medie

2 morcovi

1 rădăcină mică de țelină

2-3 căței de usturoi

1 legătură de mărar

1 legătură de țelină cu frunze

1 linguriță de boabe de piper

1 linguriță de boabe de muștar

2 foi de dafin

1 litru de apă

30 g de sare grunjoasă neiodată pentru fiecare litru de apă

1. Pregătirea ardeilor

Spală ardeii, taie capacele și îndepărtează semințele și nervurile din interior. Clătește-i din nou și lasă-i la scurs.

2. Tocarea legumelor

Taie varza fideluță, iar conopida desfă-o în buchețele mici. Curăță morcovii și țelina, apoi dă-i pe răzătoare. Amestecă legumele într-un vas încăpător.

3. Umplerea ardeilor

Adaugă peste legume mărarul tocat și amestecă bine. Umple fiecare ardei cu această compoziție, fără să presezi excesiv, pentru ca saramura să poată pătrunde printre legume.

4. Așezarea în borcan

Pune pe fundul unui borcan curat câteva frunze de țelină, usturoiul, boabele de piper, boabele de muștar și foile de dafin. Așază ardeii umpluți unul lângă altul, astfel încât să stea cât mai fixați. Dacă rămân spații libere, le poți completa cu buchețele de conopidă sau bucăți de varză.

5. Pregătirea saramurii

Dizolvă sarea grunjoasă în apă și toarnă lichidul peste ardei, până când legumele sunt complet acoperite. Dacă ai nevoie de mai multă saramură, păstrează proporția de 30 g de sare la un litru de apă.

6. Fermentarea murăturilor

Acoperă borcanul și păstrează-l într-un loc răcoros, ferit de soare. Verifică periodic dacă legumele sunt acoperite de saramură. În funcție de temperatura din încăpere, ardeii pot fi gata în aproximativ 7-14 zile, când capătă gustul acrișor specific murăturilor fermentate.

Aceste murături pot fi servite alături de fripturi, tocănițe, cartofi copți sau alte preparate tradiționale. Pentru un gust cât mai bun, lasă legumele să fermenteze suficient și păstrează-le ulterior la rece.