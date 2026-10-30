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TNB, vizat de o solicitare a Ministerului Culturii privind hărțuirea angajaților. Termen limită pentru prezentarea măsurilor

TNB, vizat de o solicitare a Ministerului Culturii privind hărțuirea angajaților. Termen limită pentru prezentarea măsurilorSala teatru TNB. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Culturii a solicitat Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, precum și tuturor instituțiilor publice aflate în subordinea sa, să prezinte informații despre măsurile adoptate pentru prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă.

Instituțiile trebuie să verifice dacă procedurile interne sunt aplicate efectiv și să transmită o informare în termen de 15 zile lucrătoare. Demersul vizează respectarea prevederilor HG nr. 970/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Culturii verifică dacă instituțiile au proceduri reale de combatere a hărțuirii

„Ministerul Culturii solicită tuturor instituţiilor publice de cultură aflate în subordine să verifice aplicarea efectivă a măsurilor interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă, în conformitate cu prevederile HG nr. 970/2023, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în informare.

Hărțuire

Hărțuire. Sursa: Arhiva EVZ

Ce informații trebuie să transmită instituțiile în termen de 15 zile

Ministerul Culturii a stabilit cinci aspecte care trebuie clarificate de instituțiile vizate. Acestea trebuie să comunice data ultimei actualizări a ghidului și a procedurilor interne pentru prevenirea și combaterea hărțuirii, dar și modul în care documentele au fost aduse la cunoștința angajaților.

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De asemenea, conducerile trebuie să identifice persoanele sau structurile desemnate să primească și să soluționeze sesizările.

Lista solicitărilor mai cuprinde informații despre măsurile luate pentru păstrarea confidențialității și protejarea angajaților care formulează sesizări împotriva eventualelor represalii.

Ultimul punct vizează activitățile de informare și instruire a personalului organizate în ultimele 12 luni.

Ministerul nu solicită date despre identitatea persoanelor implicate în sesizări

Ministerul Culturii a transmis că informațiile cerute nu trebuie să conțină date care ar putea duce la identificarea persoanelor implicate în eventuale sesizări.

Totodată, instituția atrage atenția asupra responsabilității conducerilor de a pune efectiv în aplicare procedurile de prevenire și combatere a hărțuirii, nu doar de a le adopta formal.

„Responsabilitatea conducerii instituţiilor nu se limitează la adoptarea formală a unor proceduri, ci presupune aplicarea acestora şi asigurarea unui mediu profesional sigur, bazat pe respectarea demnităţii fiecărei persoane”, mai arată sursa.

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