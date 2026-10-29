Un regizor acuzat de hărțuire sexuală, angajat la TNB. Ce spune ministrul Culturii

Angajarea regizorului Felix Alexa pentru un nou spectacol la Teatrul Național București (TNB) a provocat critici, în contextul acuzațiilor de hărțuire sexuală formulate împotriva acestuia în cadrul unor investigații jurnalistice. Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a intervenit public și a transmis că nu va tolera comportamentele abuzive în instituțiile aflate în subordinea ministerului.

Reacția a fost publicată pe Facebook, unde ministrul a explicat și procedura prin care persoanele care se confruntă cu asemenea situații pot depune sesizări.

Ioana Ciocan a declarat că prevenirea hărțuirii și respectarea legislației vor fi urmărite la nivelul instituțiilor publice de cultură. Ministrul a încurajat persoanele care au trecut prin situații de abuz să se adreseze comisiei specializate.

Ministrul a făcut și o distincție între responsabilitățile conducerilor instituțiilor culturale și atribuțiile ministerului. Potrivit acesteia, hotărârile privind angajările sunt luate de manageri, însă respectarea normelor împotriva hărțuirii va fi verificată.

În mesajul publicat, Ioana Ciocan a afirmat că „deciziile de personal aparţin managerilor instituţiilor, însă toate instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii vor fi monitorizate în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor legale de prevenire şi combatere a hărţuirii. Fiecare sesizare va fi tratată cu seriozitate şi fermitate, cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate”.

Regizorul Felix Alexa a fost angajat de Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București pentru montarea piesei „Tartuffe”, de Molière, conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a instituției.

Din distribuția spectacolului fac parte Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Fulvia Folosea, Andrei Calu, Alexandru Potocean, Marius Manole, Emilia Popescu și Marcelo Cobzariu.

Decizia teatrului a readus în atenție acuzațiile formulate împotriva regizorului de foști studenți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București.

În 2024, Asociația RISE Project a lansat „Harta hărţuirii sexuale în sistemul de învăţământ din România”, un proiect care a prezentat o parte dintre cazurile de hărțuire și abuz sexual semnalate în instituțiile de învățământ. Anterior, proiectul jurnalistic „Catedra de Abuz” documentase, timp de doi ani, experiențele unor studente care au relatat episoade de umilire, hărțuire și abuz psihologic, fizic sau emoțional în mediul universitar.

Una dintre investigații a prezentat mărturiile a 14 studenți și studente despre experiențele lor cu regizorul și profesorul Felix Alexa. Relatările au vizat o perioadă de aproape două decenii și au inclus acuzații privind avansuri nedorite, mesaje insistente, urmăriri, amenințări și șantaj profesional.

În urma publicării investigației, UNATC a introdus o interdicție privind relațiile dintre profesori și studenți. Potrivit informațiilor prezentate, Felix Alexa continuă să predea în universitate.

Investigațiile au prezentat și experiențe referitoare la atmosfera din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Actrița Katia Pascariu a povestit despre prejudecățile și stereotipurile întâlnite în timpul pregătirii universitare, precum și despre criticile umilitoare care, potrivit relatării sale, erau uneori prezentate drept glume.

Referindu-se la perioada petrecută în facultate, aceasta a afirmat că „a fost un abuz emoţional şi psihologic, picătură cu picătură, constant, timp de patru ani”.

Mărturia sa a abordat modul în care asemenea comportamente au fost tolerate și perpetuate în mediul universitar. Reacția ministrului Culturii a venit în contextul angajării lui Felix Alexa la Teatrul Național București, instituție în care regizorul urmează să monteze spectacolul „Tartuffe”.