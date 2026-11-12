Ministerul Culturii nu intenționează să reducă cheltuielile, în ciuda solicitării premierului privind diminuarea costurilor la nivelul instituțiilor publice. Ministrul Ioana Ciocan susține că bugetul instituției este deja foarte mic și că nu există fonduri care să poată fi tăiate fără a afecta activitatea.

Declarația a fost făcută joi, la Guvern, unde oficialul a vorbit și despre solicitarea unor fonduri suplimentare la rectificarea bugetară de la sfârșitul anului.

Ioana Ciocan a anunțat că a transmis o notă premierului și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, prin care a explicat de ce Ministerul Culturii nu poate aplica reducerile solicitate.

„Am făcut o notă către domnul prim-ministru și domnul ministru Nazare, în care anunțam foarte ferm și foarte clar că Ministerul Culturii nu are de unde să taie, pentru că bugetul este cel mai mic, a fost întotdeauna cel mai mic și mă tem că o să rămână cel mai mic și în 2027. Așadar, Ministerul Culturii refuză să facă reduceri pentru că nu are de unde”, a declarat ministrul.

Oficialul a confirmat că instituția a solicitat bani suplimentari la rectificarea bugetară de la finalul anului. Cererea a fost formulată împreună cu reprezentanții ministerului, însă acordarea fondurilor depinde de disponibilitatea bugetară și de decizia Ministerului Finanțelor.

„Împreună cu toți colegii, bineînțeles, am cerut bani suplimentari”, a precizat Ioana Ciocan, adăugând că instituția înțelege dificultățile financiare existente.

Pe lângă discuțiile despre buget, ministrul a prezentat și câteva dintre proiectele pe care instituția vrea să le deruleze în perioada următoare.

Printre investițiile anunțate se numără extinderea Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București, prin construirea unei aripi noi. De asemenea, autoritățile pregătesc relocarea patrimoniului Muzeului Național de Istorie a României și începerea lucrărilor la Muzeul Național „George Enescu”.

„În următoarea perioadă vom vedea lucruri interesante, ca de exemplu extinderea prin construcția unei aripi noi la Muzeul Antipa, relocarea patrimoniului din Muzeul Național de Istorie, începerea lucrărilor la Muzeul George Enescu”, a declarat ministrul Culturii.

O altă problemă semnalată de Ioana Ciocan privește Casa Melik din București, clădire istorică în care funcționează Muzeul Theodor Pallady, aflat în administrarea Muzeului Național de Artă al României.

Imobilul este închis în prezent, iar ministrul intenționează să solicite suplimentarea personalului pentru ca muzeul să își poată relua activitatea.

Demersul ar urma să fie făcut în următoarele una-două săptămâni.

„Voi fi destul de insistentă în a cere o suplimentare de personal pentru Casa Melik, care este închisă în acest moment”, a declarat Ioana Ciocan.

Întrebată despre situația plății salariilor, Ioana Ciocan a dat asigurări că instituția dispune de fondurile necesare pentru achitarea acestora până la finalul anului.

Ministrul a atras însă atenția că există mai multe domenii în care sunt necesare intervenții urgente, pentru care urmează să fie aprobate măsuri.