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După dosarul mitei de 1,5 milioane de euro, o nouă problemă pentru Fănel Bogos. Angajații lui au ieșit în stradă

După dosarul mitei de 1,5 milioane de euro, o nouă problemă pentru Fănel Bogos. Angajații lui au ieșit în stradăFanel Bogos. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Angajații societății Vanbet din județul Vaslui, deținută de omul de afaceri Fănel Bogos, au declanșat vineri un protest spontan, nemulțumiți că nu și-au primit salariile de două luni. Salariații au refuzat să intre în schimburi și au anunțat că nu vor relua activitatea până când nu vor încasa banii restanți, arată Vremea Nouă.

Angajații lui Fănel Bogos refuză să mai muncească. Protest după două luni fără salarii

Conform sursei, protestul a avut loc la unitatea din Muntenii de Jos, unde angajații s-au adunat la porțile societății și au cerut conducerii să rezolve problema plăților restante.

Oamenii susțin că au încercat în repetate rânduri să obțină explicații din partea reprezentanților companiei, însă nu au primit un răspuns concret. În lipsa salariilor și a unor clarificări privind situația financiară, aceștia au decis să oprească lucrul.

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Protest. Sursa foto: AI

Fănel Bogos, implicat în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro

Fănel Bogos este omul de afaceri care ar fi încercat să obțină influență pentru a ajunge la o audiență cu fostul premier Ilie Bolojan. Potrivit anchetatorilor, demersul ar fi urmărit blocarea controalelor sanitar-veterinare efectuate la fermele sale.

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La începutul lunii octombrie, Ilie Bolojan a fost audiat de procurori în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro. La acel moment, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că fostul premier a avut calitatea de martor și le-a furnizat anchetatorilor informațiile solicitate.

Potrivit surselor judiciare, numele lui Bolojan apare în ancheta în care Fănel Bogos, administratorul societății Vanbet SRL, este vizat de cercetări pentru cumpărare de influență și instigare la fapte asimilate celor de corupție.

Ce urmărea omul de afaceri prin intervențiile politice

Anchetatorii susțin că Fănel Bogos ar fi apelat la o rețea extinsă de influență politică pentru a obține o întâlnire directă cu premierul Ilie Bolojan. Scopul urmărit ar fi fost oprirea controalelor sanitar-veterinare de la fermele sale, dar și obținerea unor despăgubiri importante din partea statului.

În urma verificărilor efectuate de inspectori ar fi fost descoperite nereguli grave, printre care și prezența bacteriei Salmonella în produsele din carne de pui.

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