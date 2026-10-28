Dosarul de corupție în care au fost trimiși în judecată Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, Mihai Barbu, fost lider PNL Vaslui, și omul de afaceri Fănel Bogos are primul termen programat miercuri, 28 octombrie, la Curtea de Apel București. Ancheta DNA vizează presupuse intervenții pentru obținerea unor despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei și schimbarea conducerii unei instituții publice. În această cauză, fostul premier Ilie Bolojan a fost audiat în calitate de martor.

Cei trei inculpați au fost trimiși în judecată pe 21 octombrie 2026, după finalizarea anchetei desfășurate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași. Primul termen este programat pentru miercuri, când instanța urmează să analizeze aspecte privind legalitatea dosarului, înaintea începerii judecății pe fond.

Cristina Trăilă, care a ocupat funcția de secretar general adjunct al Guvernului condus de Ilie Bolojan, este acuzată de complicitate la folosirea influenței ori autorității pentru obținerea unor foloase necuvenite.

În același dosar, Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui, este judecat pentru folosirea influenței ori autorității în același scop. Omul de afaceri Fănel Bogoș este acuzat de instigare la această infracțiune. Potrivit comunicatului oficial al DNA din 21 octombrie 2026, ancheta a pornit de la situația unor ferme avicole din județul Vaslui, administrate de societatea omului de afaceri.

În septembrie 2024, la una dintre exploatații ar fi fost identificat un focar de salmoneloză. Ulterior, societatea a solicitat despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei pentru pierderile provocate de contaminarea păsărilor.

Autoritățile sanitar-veterinare au identificat însă nereguli la fermă și au refuzat aprobarea dosarului de despăgubire. În același timp, au dispus supravegherea strictă a operațiunilor de neutralizare a aproximativ 226.000 de păsări afectate.

Conform anchetatorilor, după respingerea solicitării de despăgubire, omul de afaceri ar fi încercat să obțină schimbarea directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui. În perioada februarie–noiembrie 2025, Fănel Bogoș l-ar fi determinat pe Mihai Barbu să își folosească influența politică pentru a facilita obținerea banilor solicitați.

Procurorii susțin că fostul lider PNL Vaslui ar fi intermediat întâlniri între omul de afaceri și reprezentanți ai administrației centrale, inclusiv oficiali din domeniul sanitar-veterinar și persoane din mediul politic.

Totodată, Mihai Barbu ar fi exercitat presiuni pentru înlocuirea directorului DSVSA Vaslui. Acesta i-ar fi promis omului de afaceri că va interveni pentru anularea măsurilor dispuse în urma controalelor sau pentru schimbarea conducerii instituției.

În ceea ce o privește pe Cristina Trăilă, procurorii susțin că, în perioada 3–4 noiembrie 2025, aceasta ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, folosindu-se de poziția pe care o ocupa la nivelul Guvernului.

Ancheta a atras atenția și prin implicarea unor persoane care au ocupat funcții importante în administrația centrală.

Ilie Bolojan a fost audiat de procurorii DNA Iași, pe 2 octombrie 2026, în calitate de martor. Audierea a vizat împrejurările în care acesta a avut o întrevedere cu omul de afaceri Fănel Bogoș.

Fostul premier nu figurează printre persoanele trimise în judecată în această cauză.

Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București pe 21 octombrie 2026. Primul termen este programat pentru miercuri, 28 octombrie. În această etapă, instanța urmează să verifice aspectele de legalitate ale sesizării și ale probelor administrate în cursul urmăririi penale. Judecătorii nu stabilesc încă vinovăția inculpaților, verificările fiind premergătoare judecății propriu-zise.

Mihai Barbu se află sub control judiciar , iar procurorii au instituit sechestru asupra unor sume de bani care îi aparțin. DNA a solicitat menținerea măsurilor preventive și asigurătorii în cazul acestuia.

Anchetatorii au transmis că cercetările continuă în privința altor fapte și persoane vizate de investigație.

Trimiterea în judecată a Cristinei Trăilă, a lui Mihai Barbu și a omului de afaceri Fănel Bogoș nu reprezintă o constatare a vinovăției. Toți cei trei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.