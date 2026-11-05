Perioadă cu mari probleme pentru conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Vâlcea, după ce adjunctul şefului Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea, comisarul-şef de poliţie Raoul Alexandru Păunescu, a fost reţinut de Direcția Națională Anticorupție. Acesta este acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de influenţă, fiind bănuit că ar fi primit o mită substanţială pentru a interveni în favoarea unui suspect cercetat penal într-un dosar legat de regimul rutier.

Conform informațiilor furnizate de autorități, în cauză procurorii anticorupție au beneficiat de sprijinul angajaților din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie prin Serviciul Judeţean Anticorupţie Vâlcea, ancheta vizând destructurarea acestui act de corupție la nivel înalt în cadrul structurilor de Poliție.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au anunţat oficial, printr-un comunicat de presă transmis joi, luarea măsurii preventive de reţinere pentru 24 de ore, începând cu data de 4 noiembrie 2026, pe numele a două persoane. Prima persoană vizată este Păunescu Raoul Alexandru, adjunct al şefului Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea, iar a doua este o persoană fără calitate specială, identificată cu iniţialele L.I.C., cercetată pentru comiterea infracţiunii de cumpărare de influenţă.

Evoluția anchetei a continuat rapid, procurorii dispunând extinderea demersurilor judiciare: ”Ulterior, la data de 5 noiembrie 2026, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cei doi suspecţi, care au dobândit astfel calitatea de inculpaţi. La aceeaşi dată, cei doi inculpaţi urmează să fie prezentaţi Tribunalului Argeş, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile”.

Ancheta derulată de procurorii anticorupție arată că faptele s-au petrecut la sfârşitul lunii septembrie a acestui an. Mai exact, conform probatoriului administrat până în prezent, în data de 29 septembrie 2026, comisarul-şef Păunescu Raoul Alexandru ar fi pretins şi ulterior primit de la inculpatul L.I.C. suma de 5.000 de euro.

Pentru această sumă de bani, oficialul Poliției ar fi lăsat să se creadă că deţine o influenţă reală asupra poliţiştilor din cadrul Poliţiei Oraşului Bălceşti. Aceștia din urmă efectuau cercetări operative într-un dosar penal în care inculpatul L.I.C. era investigat pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul rutier, mai precis conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat şi conducerea unui vehicul neînmatriculat pe drumurile publice.

Mecanismul infracțional a fost detaliat în comunicatul oficial al instituţiei de parchet: ”Astfel, în schimbul banilor, inculpatul Păunescu Raoul Alexandru ar fi promis că îi va determina pe poliţiştii respectivi să efectueze cercetările astfel încât inculpatul L.I.C. să obţină o soluţie de netrimitere în judecată”. Cazul rămâne în atenția opiniei publice, urmând ca instanța de judecată să se pronunțe cu privire la solicitarea procurorilor de emitere a mandatelor de arestare preventivă.