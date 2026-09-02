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Tentativă de înșelăciune prin metoda „spoofing”, în București. O femeie era pe cale să piardă 180.000 de lei

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Tentativă de înșelăciune prin metoda „spoofing”, în București. O femeie era pe cale să piardă 180.000 de leiScam. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

O femeie în vârstă de 46 de ani a fost ținta unei tentative de înșelăciune prin metoda „spoofing”, după ce mai multe persoane ar fi încercat să o convingă să le înmâneze 180.000 de lei. Victima a realizat că ceva nu este în regulă și a alertat autoritățile, astfel că banii nu au mai ajuns la suspecți, arată Poliția Capitalei.

Înșelăciune de 180.000 de lei, dejucată de polițiști

Un tânăr cetățean ucrainean, în vârstă de 18 ani, a fost prins în flagrant în momentul în care a preluat două plicuri de la femeie. El a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru complicitate la tentativă de înșelăciune.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost contactată telefonic de mai multe persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții publice.

Bani, pensie

Dursa foto: Arhiva EVZ

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Aceștia i-ar fi spus că datele conturilor sale bancare au fost compromise și că trebuie să ia măsuri pentru protejarea banilor. Sub pretextul deschiderii unor „noi conturi”, suspecții i-ar fi cerut victimei să retragă 180.000 de lei și să le predea suma în numerar.

„Sub pretextul fals că aceasta ar avea conturile bancare compromise, persoanele respective ar fi încercat să o determine să contracteze un credit în valoare de 180.000 de lei, sumă care urma să le fie predată în numerar, sub pretextul că banii ar fi fost ulterior depuşi în conturi bancare secundare, presupus securizate, create în numele persoanei vătămate. Un aspect important în această situaţie îl reprezintă reacţia promptă a persoanei vătămate, care se afla încă în legătură cu presupusii reprezentanţi ai instituţiilor şi a sesizat de îndată poliţiştii cu privire la situaţia creată”, arată sursa.

Femeia a alertat poliția

Victima a devenit suspicioasă și a decis să ceară ajutorul autorităților. În dimineața zilei de 1 septembrie, în jurul orei 9:00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție au fost sesizați cu privire la situația reclamată.

Oamenii legii au început verificările și au organizat intervenția pentru identificarea persoanei care urma să ridice banii.

Polițiștii au prins un tânăr în flagrant

La aproximativ două ore de la sesizare, anchetatorii au intervenit. În jurul orei 10:55, polițiștii au prins în fapt un tânăr de 18 ani, cetățean ucrainean.

Acesta ar fi primit de la femeie două plicuri albe, despre care credea că au în interior suma de 180.000 de lei. În realitate, banii nu au ajuns la membrii grupului care ar fi pus la cale înșelăciunea.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat într-un dosar penal pentru complicitate la tentativă de înșelăciune.

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