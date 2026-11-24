Noi dezvăluiri din dosarul lui Gabi Tamaș. Avocatul a explicat de la ce ar fi pornit conflictul
- Bianca Ion
- 24 noiembrie 2026, 13:30
Virgil Boglea, avocatul fostului internațional Gabi Tamaș, a făcut noi declarații despre incidentul petrecut în Centrul Vechi al Capitalei, în urma căruia clientul său este acuzat că ar fi agresat doi bărbați. Apărătorul susține că fostul fotbalist ar fi încercat inițial să evite conflictul și că ar fi reacționat după ce s-a simțit amenințat. Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore, iar vineri, 20 noiembrie, magistrații au decis plasarea sa în arest la domiciliu.
Avocatul lui Gabi Tamaș susține că fostul fotbalist a încercat să evite conflictul
Virgil Boglea a prezentat împrejurările în care s-ar fi produs altercația din Centrul Vechi, invocând imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit avocatului, Gabi Tamaș părăsise un local și se îndreptase către o stație de taxi, unde a fost abordat de un grup de bărbați. Între aceștia ar fi avut loc un schimb de replici, înainte ca fostul fotbalist să se îndepărteze.
Apărătorul a refuzat să ofere informații despre numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare persoanelor vătămate, invocând caracterul nepublic al urmăririi penale.
„Dosarul penal, în cursul urmăririi penale, fiind o fază secretă, nu poate fi devoalat publicului. Tocmai de aceea spun doar atât: n-au fost violențe extreme. Nu pot să spun numărul de zile de îngrijiri medicale și certificatele medico-legale. Esențial este să se știe că a fost, până la urmă, o îmbrânceală de Centrul Vechi. Ce s-a întâmplat?
Gabi a ieșit dintr-unul dintre localurile în care fusese de unul singur, s-a dus către stația de taxi și își aștepta taxiul. Moment în care un grup de până la zece băieți se îndreaptă către el. Discută, cel mai probabil, în contradictoriu, cel mai probabil cu jigniri, cel mai probabil cu injurii. Se vede că fiecare gesticula nervos unul către celălalt. Discută în mod particular sau cu precădere mai mult cu unul dintre membrii grupului respectiv. După care face niște gesturi cu mâinile în sus, de tipul: «Hai, lăsați-mă în pace!».
Pleacă undeva la 15 metri distanță de locul respectiv, se așază absolut liniștit și așteaptă taxiul. La un minut, un minut și ceva de când a plecat din grupul lor, ei s-au reîntors către el. Prima persoană vătămată, care, de altfel, nici n-a formulat plângere în noaptea respectivă, se îndreaptă către el și cumva întinde o mână spre el. Asta se vede pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere”, a declarat avocatul pentru Cancan.
De ce ar fi reacționat violent Gabi Tamaș, potrivit avocatului său
Virgil Boglea a susținut că fostul internațional ar fi reacționat în momentul în care unul dintre membrii grupului s-a apropiat de el. Avocatul a avansat ipoteza că Tamaș s-ar fi simțit amenințat, fără a afirma însă cu certitudine care a fost motivul reacției sale.
„În momentul în care a întins mâna spre el, a răbufnit, probabil speriat, probabil simțindu-se amenințat, nu știu. A răbufnit efectiv și l-a lovit pe băiatul respectiv. După care același lucru se întâmplă și cu cel de-al doilea băiat, tot în îmbrânceala aceea de acolo. Doar că celui de-al doilea nu-i dă cu pumnul, îi dă cu palma, palma stângă.”, a mai declarat avocatul.
Ce a declarat fostul fotbalist după ce a fost plasat în arest la domiciliu
Fostul fotbalist, în vârstă de 43 de ani, a fost prezentat vineri, 20 noiembrie, în fața magistraților, în dosarul penal deschis în urma presupusei agresiuni asupra celor doi bărbați din Centrul Vechi al Bucureștiului.
Procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, însă instanța a dispus măsura arestului la domiciliu.
După pronunțarea deciziei, actualul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș a avut o scurtă reacție, exprimându-și regretul și îndemnând jurnaliștii să discute cu avocatul său.
„Normal că îți pare rău dacă faci o prostie. Vorbiți cu avocatul meu, v-am pupat”, a declarat Gabi Tamaș.