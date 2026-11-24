Virgil Boglea, avocatul fostului internațional Gabi Tamaș, a făcut noi declarații despre incidentul petrecut în Centrul Vechi al Capitalei, în urma căruia clientul său este acuzat că ar fi agresat doi bărbați. Apărătorul susține că fostul fotbalist ar fi încercat inițial să evite conflictul și că ar fi reacționat după ce s-a simțit amenințat. Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore, iar vineri, 20 noiembrie, magistrații au decis plasarea sa în arest la domiciliu.

Virgil Boglea a prezentat împrejurările în care s-ar fi produs altercația din Centrul Vechi, invocând imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit avocatului, Gabi Tamaș părăsise un local și se îndreptase către o stație de taxi, unde a fost abordat de un grup de bărbați. Între aceștia ar fi avut loc un schimb de replici, înainte ca fostul fotbalist să se îndepărteze.

Apărătorul a refuzat să ofere informații despre numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare persoanelor vătămate, invocând caracterul nepublic al urmăririi penale.

Pleacă undeva la 15 metri distanță de locul respectiv, se așază absolut liniștit și așteaptă taxiul. La un minut, un minut și ceva de când a plecat din grupul lor, ei s-au reîntors către el. Prima persoană vătămată, care, de altfel, nici n-a formulat plângere în noaptea respectivă, se îndreaptă către el și cumva întinde o mână spre el. Asta se vede pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere”, a declarat avocatul pentru Cancan.

Virgil Boglea a susținut că fostul internațional ar fi reacționat în momentul în care unul dintre membrii grupului s-a apropiat de el. Avocatul a avansat ipoteza că Tamaș s-ar fi simțit amenințat, fără a afirma însă cu certitudine care a fost motivul reacției sale.

„În momentul în care a întins mâna spre el, a răbufnit, probabil speriat, probabil simțindu-se amenințat, nu știu. A răbufnit efectiv și l-a lovit pe băiatul respectiv. După care același lucru se întâmplă și cu cel de-al doilea băiat, tot în îmbrânceala aceea de acolo. Doar că celui de-al doilea nu-i dă cu pumnul, îi dă cu palma, palma stângă.”, a mai declarat avocatul.

Fostul fotbalist, în vârstă de 43 de ani, a fost prezentat vineri, 20 noiembrie, în fața magistraților, în dosarul penal deschis în urma presupusei agresiuni asupra celor doi bărbați din Centrul Vechi al Bucureștiului.

Procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, însă instanța a dispus măsura arestului la domiciliu.

După pronunțarea deciziei, actualul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș a avut o scurtă reacție, exprimându-și regretul și îndemnând jurnaliștii să discute cu avocatul său.

„Normal că îți pare rău dacă faci o prostie. Vorbiți cu avocatul meu, v-am pupat”, a declarat Gabi Tamaș.