Repatrierea trupului neînsuflețit al lui Dudu Georgescu, fostul mare atacant al echipei naționale a României și dublu câștigător al Ghetei de Aur, întâmpină dificultăți la o săptămână de la decesul acestuia în Canada. Trupul neînsuflețit al fostului internațional se află la morga din Toronto, unde este supus procedurilor medico-legale. Circumstanțele decesului nu au fost elucidate, iar informațiile din cadrul anchetei, în care nu este exclusă ipoteza unei crime, nu au fost făcute publice.

Gavrilă Șandor este cel care, în urmă cu mai mulți ani, i-a pus la dispoziție lui Dudu Georgescu apartamentul în care fostul fotbalist a locuit împreună cu soția sa în Canada și în care a fost găsit mort.

Românul stabilit în Toronto a declarat pentru Gazeta Sporturilor că aducerea în țară a fostului fotbalist presupune îndeplinirea mai multor formalități și achitarea unor costuri considerabile pentru serviciile funerare și transportul internațional.

Situația este complicată și de imposibilitatea contactării membrilor familiei. Potrivit informațiilor prezentate de publicația sportivă, soția fostului atacant, care ar fi fost reținută în zilele de după deces, nu mai poate fi localizată, iar fiul acestuia nu răspunde la telefon.

„Ar trebui ca cei din fotbal să pună mână de la mână și să-l aducă în țară! Ar trebui să se mobilizeze! Cheltuielile vor fi foarte mari”, a declarat Gavrilă Șandor. Acesta a vorbit și despre informațiile pe care le-a primit cu privire la efectuarea autopsiei, precizând că rezultatele investigațiilor medico-legale ar putea rămâne confidențiale pentru o perioadă îndelungată. „A murit lunea trecută, la ora 10:25, asta este foarte clar. Din ce am înțeles, i s-a făcut autopsia astăzi sau ieri, am auzit lucrul acesta de la Poliție. Nu te informează nimeni, aici sunt alte legi. Până va veni un răspuns, va trece mult timp. Nu știu unde este el, sunt două departamente care pot face autopsia. Nu se știe, însă, când vine rezultatul, iar el poate să rămână confidențial mult timp. Dacă se ajunge la o concluzie, ar trebui ca Federația Română de Fotbal să participe financiar să-l aducem, cumva, în țară. Vă spun eu dacă vă interesează... În primul rând, de la morgă - sau unde este ținut acum - trebuie adus la o casă funerară. Casa aceasta funerară te taxează de nu te vezi! Sunt și aici reguli... Sicriul costă de la 3.000 de dolari în sus. Nu poți să-l pui într-un sicriu de carton, nu? Că așa e omenește. Te costă, probabil, 3.000, 4.000, 5.000 de dolari. Acest sicriu trebuie pus sigilat într-un alt sicriu de aluminiu pentru a fi transportat. Imaginați-vă cât de cositsitor e să transporți un cadavru din România. Costă câteva mii de euro, dacă nu, mai mult!”, a spus Șandor.

Potrivit românului din Toronto, numai membrii familiei au dreptul să solicite informații oficiale referitoare la investigațiile medico-legale și să decidă locul în care va fi înmormântat fostul internațional. Fiul lui Dudu Georgescu, cunoscut drept „Duducă”, fost arbitru în prima ligă a României, ar trebui să se ocupe de formalitățile necesare. Potrivit informațiilor GSP, fostul fotbalist mai avea și un frate în viață.

Gavrilă Șandor susține însă că nu a reușit să discute cu niciunul dintre apropiații acestuia și că inclusiv organizarea unei înmormântări în Canada ar presupune cheltuieli pe care familia nu și le-ar permite.

„Nu am vorbit cu nimeni (n.a. din familie), nu răspunde nimeni la telefon, nu știe nimeni absolut nimic. Nu știu ce se întâmplă. Marina este dispărută, nu se știe unde este, ce face, ce drege. Vom vedea dacă se va afla vreodată ce s-a întâmplat sau va ști doar familia. Ar trebui ca cei din fotbal să pună mână de la mână și să-l aducă în țară! Ar trebui să se mobilizeze! Cheltuielile vor fi foarte mari. Nici nu am voie să mă interesez, pot s-o facă doar cei din familie, ei sunt cei care vor decide dacă va fi înmormântat aici (n.a. în Canada) sau în altă parte. Dar n-au bani să-l înmormânteze aici. Înmormântarea costă de la 10.000, 12.000 de dolari în sus! Nu poți să-l arunci într-o groapă, undeva, la întâmplare! Ar trebui înmormântat într-un loc lângă alte staruri. Guvernul României, Federația, cluburile ar trebui să se intereseze și să-i găsească un loc unde să se odihnească în liniște! Nu poți să-l arunci, pur și simplu”, a declarat Șandor.

Apropiatul fostului fotbalist a făcut și o comparație cu situația lui Mircea Lucescu.

„Mircea Lucescu a fost deștept și și-a făcut un «castel» la Belu. Dudu n-a avut această posibilitate.”

Gavrilă Șandor a povestit că fostului atacant i-a fost greu să se adapteze vieții din Canada, printre principalele probleme numărându-se faptul că nu vorbea limba engleză.

Românul stabilit în Toronto l-a sprijinit să găsească o locuință la un preț mai mic decât cel practicat pe piața imobiliară și a încercat să îl ajute inclusiv din punct de vedere profesional.

„La 55, 60 de ani, e greu să vii într-o altă țară, e greu să te acomodezi. El a avut probleme cu limba, nu vorbea engleză. Eu l-am ajutat cât am putut. Dacă nu eram eu, era vai și amar! I-am dat o chirie cu 700 de dolari, la vremea aceea era peste 900 de dolari. L-am ajutat să-și găsească apartament într-o zonă frumoasă. L-am luat și la mine la birou să mai facă un business, fiindcă aici nu poți să faci nimic dacă nu muncești”.

Șandor îl cunoștea pe Dudu Georgescu încă din perioada în care acesta evolua pentru Dinamo și l-a descris drept o persoană discretă, care evita aparițiile publice.

„L-am cunoscut pe Dudu în '75... Îmi pare rău de el, nu merita soarta asta. A fost un om extraordinar, întrebați foștii lui colegi. Vorbiți cu Cornel Dinu, cu Loți Boloni, care i-a fost coleg de cameră la națională, cu Liță Dumitru! Era un om foarte, foarte retras! Nu i-a plăcut niciodată să iasă în față. Dar nu putea vorbi absolut nimic fără soție!”.

Gavrilă Șandor a criticat și atitudinea pe care clubul Dinamo ar fi avut-o față de fostul său jucător după stabilirea acestuia în Canada. Potrivit apropiatului său, reprezentanții clubului nu s-ar fi interesat de condițiile în care trăia fostul internațional român.

Acesta a spus că va încerca, împreună cu membrii comunității românești din Toronto care l-au cunoscut pe Dudu Georgescu, să strângă bani în memoria fostului fotbalist.

„Nu s-a interesat nimeni de el, dacă mai trăiește, dacă nu mai trăiește. E un lucru foarte urât! E un star care a făcut cinste României... Aveți grijă măcar de ăștia care mai trăiesc! L-a sunat cineva să-l mai întrebe ce face? Că avea 75, 76 de ani... Eu nu-mi permit. Ce o să pot face eu, alături de comunitatea românească de aici, oamenii care l-au cunoscut, e să strângem și noi niște bănuți în memoria lui Dudu Georgescu. Clubul Dinamo? Îi doare în c*r, deși a făcut faimă pentru clubul Dinamo. Ministerul de Interne, când a câștigat Gheata de Aur, i-a dat un apartament de trei camere, apoi i l-au luat ceilalți proprietari. Să șțiți că a fost o durere mare pentru el. Apoi, nu s-a mai interesat nimeni de el, cum trăiește, dacă trăiește, dacă are după ce bea apă. Viața în Canada nu este simplă, domnule!”, a mai declarat Șandor.

Costurile totale pentru transportul funerar aerian al trupului neînsuflețit al fostului atacant din Canada în România ar putea fi cuprinse între 10.000 și 15.000 de euro, potrivit estimărilor prezentate de Gazeta Sporturilor.

Statul român poate acoperi o parte dintre cheltuielile necesare repatrierii cetățenilor români care își pierd viața în străinătate, în baza Legii nr. 270/2024.

Actul normativ prevede posibilitatea acordării, la solicitarea familiei, a unei finanțări de maximum 5.000 de euro din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Legea a fost promulgată în noiembrie 2024 de fostul președinte Klaus Iohannis, cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat prezidențial. Restul cheltuielilor necesare aducerii în țară a trupului fostului fotbalist ar trebui acoperit de membrii familiei sau prin contribuții private.

Dudu Georgescu s-a născut la București, pe 1 septembrie 1950, și a început să joace fotbal la Progresul. Debutul său în prima divizie a avut loc pe 11 iunie 1969, într-un meci câștigat cu 3-0 împotriva Universității Craiova. În 1972, fotbalistul s-a transferat la CSM Reșița, unde s-a remarcat în postura de atacant, după ce în primii ani ai carierei evoluase și la mijlocul terenului. Transferul la Dinamo a avut loc în 1973. Dudu Georgescu a petrecut zece ani la gruparea bucureșteană, alături de care a câștigat patru campionate și o Cupă a României.

Între 1975 și 1978, atacantul a ocupat prima poziție în clasamentul marcatorilor din Divizia A în patru sezoane consecutive. Performanțele sale au fost recompensate cu două trofee Gheata de Aur, în 1975 și 1977, distincții acordate celor mai prolifici marcatori din campionatele europene.

În 1975, Georgescu a încheiat sezonul cu 33 de goluri marcate, iar în 1977 a înscris de 47 de ori într-o singură ediție de campionat. Pentru Dinamo a marcat și 17 goluri în cele 23 de partide disputate în competițiile europene.

În perioada 1973–1984, Dudu Georgescu a îmbrăcat de 40 de ori tricoul echipei naționale a României, pentru care a înscris 21 de goluri. După plecarea de la Dinamo, fostul internațional a mai jucat pentru SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni.

Ultima sa apariție în Divizia A datează din 23 noiembrie 1986, când Dinamo a învins Flacăra Moreni cu scorul de 3-1. În partida respectivă, Georgescu a înscris ultimul dintre cele 252 de goluri marcate în prima ligă a României, performanță care reprezintă și în prezent recordul campionatului.

Fostul atacant a vorbit în numeroase rânduri despre atașamentul față de clubul din Ștefan cel Mare și despre pregătirea care a stat la baza performanțelor obținute în tricoul alb-roșu.

Într-un interviu acordat în urmă cu peste 15 ani, Dudu Georgescu a rememorat momentul transferului la Dinamo, relațiile cu ceilalți jucători și metodele de antrenament ale echipei.

„În 1973 am ajuns la Dinamo, unde am găsit nume mari ale fotbalului românesc, precum Cornel Dinu, Mircea Lucescu, Florin Cheran sau regretatul Florea Dumitrache.

Dinamo pentru mine devenise a doua familie, era locul unde mă simţeam excelent. Am muncit enorm pentru a ajunge la forma maximă. Aveam un joc foarte frumos, cu mult drag, ne cream faze spectaculoase. Toate acele realizări şi satisfacţii pe care le-am obţinut în acea perioadă se datorează numai muncii pe care o depuneam la antrenamente.

Exersam de foarte multe ori şuturile pe poartă, dar şi centrările. Eram experţi în toate aceste faze. În plus aveam foarte multe tactici de luptă", povestea Georgescu.