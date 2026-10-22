Marile enigme rămase după Bolojan: de la cocoșeii lui Bogos, la SAFE și zimbrul fără cap

A plecat Ilie Bolojan cu suita. Unii buni, alții mai puțin buni, alți răi și prost pregătiți. În urma lor au rămas multe goluri, dar și enigme. Unele mari. La acestea am să mă refer, fiindcă acțiunile le-am semnalat la timpul lor, dar voi aștepta cu interes să văd misterele dezlegate.

Mi-au plăcut întotdeauna enigmele. Citeam cărți polițiste la greu, îl chestionam până la agasare pe criminalistul familiei, apoi, când am intrat în presă... reporter de investigații a scris pe legitimația mea.

Focusarea pe amănunte, aparent neesențiale, și apetența pentru întrebări m-au ajutat întotdeauna și mi se pare normal să urmăresc subiectul ca să aflu finalul. Mă va preocupa și dezlegarea cazurilor lăsate în urmă de Ilie Bolojan și unii dintre miniștri săi. Sunt convinsă că și pe mulți dintre dumneavoastră vă va interesa fiindcă la mijloc sunt bani, unii publici, unii din șpaga de supraviețuire, unii „cado”.

Prima enigmă: Dosarul DNA al omului de afaceri Fănel Bogos din Vaslui.

Ancheta a înregistrat o evoluție majoră zilele trecute: DNA a trimis dosarul în judecată alături de nume importante din politică și administrație.

Cercetarea judecătorească va fi făcută de o instanță de la Curtea de Apel București. Foarte bine, că pe aici au trecut toți, și de la PSD, PNL, USR, AUR, SOS! Și cu dosare penale și cu civile.

Povestea din acest dosar ne-a bulversat total atunci când am aflat cum acest Fănel Bogos, patron de ferme cu pui din Vaslui a reușit să penetreze barajele de securitate din Palatul Victoria și să ajungă în biroul premierului Ilie Bolojan.

S-a plecat de la un focar de salmonella în fermele afaceristului, s-a ajuns la confiscări și despăgubiri, apoi la restricții și presiuni.

Pentru a anula restricțiile sanitar-veterinare și a facilita obținerea banilor (13 milioane lei despăgubiri), Fănel Bogos este acuzat că a activat o rețea de influență politică pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui, care refuza să cedeze presunilor. Este pus sub control judiciar.

Prin politicieni din PNL, omul cu cocoșei și puicuțe outoare a ajuns în biroul premierului Bolojan. S-a spus la momentul declanșării anchetei că vizita în Palatul Victoria l-ar fi costat niște bani mulți pe patronul Bogos. Sume date unor intermediari. Așadar, fapte de corupție.

Premierul Bolojan a fost și el audiat ca martor. Chiar și așa, acest episod nu poate fi inclus în credința lui de demnitar că „a dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă”. Va rămâne mereu întrebarea Cum a ajuns un fermier contraversat din Vaslui în biroul lui de prim-ministru.

Alături de Fănel Bogos, procurorii DNA Iași i-au trimis în judecată pe:

Mihai Barbu: Fostul lider al PNL Vaslui. Acesta este acuzat că și-a folosit influența politică la nivel central pentru a-l ajuta pe Bogos. El l-a dus pe afacerist în audiență la Palatul Victoria.

Cristina Trăilă: Fost secretar general adjunct al Guvernului. Inițial suspectă, calitatea ei a fost schimbată recent în inculpat, fiind acuzată de procurori de complicitate în acest mecanism de trafic de influență.

Ambii erau în funcții la momentul întâlnirii Bolojan-Bogos.

Sperăm să aflăm din secretele acestui program de înarmare SAFE, derulat cu bani împrumutați și dobândă. Trebuie să știm de ce Radu Miruță et comp. au semnat contracte să cumpărăm tancuri, când inamicul folosește drone și noi nu avem cu ce să le doborâm.

Activele şantierului au fost adjudecate de Rheinmetall de la compania olandeză Damen și de la statul român pentru 138,03 milioane de euro, fără TVA, faţă de preţul iniţial de aproximativ 184 de milioane de euro, când a fost scos la licitație.

Atunci a existat o altă companie greco-americană care s-a arătat dispusă să ofere 184 de milioane de euro. Licitația s-a anulat, apoi au mai existat patru încercări. Nu s-a mai prezentat nimeni, suma de pornire a scăzut. S-a vândut companiei Rheinmetall cu o diferență de circa 46 de milioane de euro față de prețul inițial, cu care suita USR-PNL se lăudase.

Enigmele sunt multe în aceste contracte cu armament, cu producere de tehnici militare și sper să le dezlege cineva cu competențe fiindcă e vorba de bani mulți.

Strict personal am o mare întrebare sau o mare enigmă: Cum au acceptat generalii Armatei Române aberațiile și șmecheriile lui Moșteanu și Miruță, cu un război la granițe și drone care ne cad pe câmpuri, în Deltă, pe mare și chiar în orașe?

Săptămâna trecută, într-o pădure din Bistrița, a fost găsit mort singurul exemplar de zimbru din zonă. Îi lipsea capul. La această oră, sunt discuții aprinse pe marginea acestui subiect fiindcă nicio autoritate nu a comunicat ce s-a întâmplat cu zimbrul. Până acum.

Conform șefului DSVSA Bistrița Năsăud, animalul ar fi fost infectat cu rabie. Adică zimbrul turbase. Oare cum și-a pierdut capul cu sistemul nervos central afectat de virusul turbării? Bosul de la DSVSA nu explică.

Lumea e nervoasă, sau veselă, comentează, cere adevărul și reclamă incompetența autorităților: Ministerul Mediului, DSVSA, pădurarii, oengeurile care au fonduri să se ocupe de animale. Zimbrul acela era singurul din zonă. Cine l-a omorât? – strigă bistrițenii și alți iubitori de animale.

Înainte de a fi găsit mort și fără cap, zimbrul fusese zărit de niște săteni mergând încet, părea bolnav. Au anunțat autoritățile. De aici începe misterul și se ridică întrebări. Dana Buzoianu nu mai are cum să răspundă că a părăsit ministerul.

Sunt mărturii ale oamenilor care au participat la tranchilizare și mutarea zimbrului în altă parte a pădurii. Au spus că animalul era ametit și avea spume la gură, la 7 ore după procedeu.

A murit din cauza supradozei sau de vreo boală?

De unde se știe că a avut rabie dacă nu mai avea cap cu spume? Virusul se fixează în creierul animalului, iar acesta devine agitat, de nestăpânit.

Mai degrabă, lipsa capului denotă o acțiune de braconaj; au tăiat capul zimbrului pentru trofeu de vânătoare.

Vom vedea ce autorități se vor implica să dezlege enigma morții zimbrului și să identifice vinovații.

În august 2025, s-a anunțat oficial că începe golirea lacului Vidraru, pentru prima dată după anul 1974. Din păcate, știți ce s-a întâmplat.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului a demarat acțiunea în ocotmbrie -noiembrie, când se instalase frigul. Zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă și menajeră. Scandal, s-au căutat vinovați politici, s-au scos cisterne de apă din rezerva de stat. Apoi s-a așternut liniștea.

N-am aflat câte sate au fost înconjurate cu garduri electrice ca să țină urșii la distanță, conform proiectului cu care s-a lăudat userista de la Mediu.

Diana Buzoianu s-a aplecat asupra salvării urșilor bruni și protejarea oamenilor din sate. A găsit soluția, a găsit și bani ca să dea de lucru unor firme și ne-a spus cum va proteja oamenii care merg teleleu prin pădurile de lângă casă.

A aprobat o finanțare de peste 24 de milioane de lei destinată „reducerii incidentelor dintre oameni și animalele sălbatice, printr-un program național axat pe prevenție și protejarea comunității.

„Gardurile electrice reduc semnificativ riscul de atacuri și pagube, fără a răni animalele și fără a le altera comportamentul natural. Protejează gospodării, stupine, exploatații agricole, dar și traseele naturale ale animalelor”, ne-a transmis Diana Buzoianu.

O fi dezlegat Diana Buzoianu misterul sutienului (că unul singur a fost!), parfumurilor și țoalelor cumpărate cu cardul de la ANM, faptă pentru care a terfelit-o public pe șefa meteorologilor?

Eu am aflat de la o sursă că enigma acțiunii de a o alunga pe Elena Mateescu de la conducerea ANM are legătură cu fondul imobiliar de care dispune instituția.

Nu știu ce ne vom face cu enigmele acestea, dacă vom trece de la stadiul de râs și vorbărie la dezlegările lor la DNA sau DIICOT. Dar am mari speranțe că odată și odată vom afla adevărul despre ele și despre marea prosteală pe care am traversat-o ca pe o pandemie.