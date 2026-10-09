Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, ar fi așteptată din nou la sediul DNA Iași, pentru o nouă rundă de audieri în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Aceasta ar urma să se prezinte pentru a treia oară în fața procurorilor anticorupție, la doar o săptămână după ce premierul demis Ilie Bolojan a fost audiat în aceeași anchetă, în calitate de martor. Trăilă are calitatea de suspect în dosar, iar anchetatorii investighează presupusa sa implicare în demersuri prin care ar fi fost urmărită obținerea unor beneficii necuvenite pentru omul de afaceri.

Fosta reprezentantă a Guvernului este vizată de cercetări pentru complicitate la folosirea influenței sau autorității în vederea obținerii unor beneficii necuvenite.

Potrivit anchetatorilor, în zilele de 3 și 4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă l-ar fi sprijinit pe Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui, în încercarea de a influența conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Demersurile ar fi urmărit schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și numirea unei persoane agreate de Fănel Bogos. Omul de afaceri ar fi urmărit obținerea unor despăgubiri de aproximativ trei milioane de euro, precum și limitarea controalelor sanitar-veterinare efectuate la fermele sale.

Ancheta are legătură cu un focar de salmoneloză identificat în septembrie 2024 la una dintre fermele deținute de Bogos. Ulterior, firma acestuia a solicitat despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, însă cererea a fost respinsă de DSVSA Vaslui.

Prima prezentare a Cristinei Trăilă la DNA Iași a avut loc pe 25 august, când procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile. Ulterior, aceasta a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului și a negat implicarea în faptele investigate.

Pe 16 septembrie, fosta oficială a revenit la sediul DNA, unde a fost audiată timp de aproximativ cinci ore. Trăilă a susținut atunci că a solicitat personal să fie audiată, pentru a clarifica anumite aspecte din dosar.

„Nu m-au chemat, eu am solicitat să vin la audieri. Este declaraţia mea, este solicitarea mea”, declara Cristina Trăilă.

Aceasta a afirmat ulterior că a pus la dispoziția anchetatorilor documente care îi susțin poziția și a negat că ar fi exercitat presiuni asupra conducerii ANSVSA. Totodată, a susținut că declarațiile sale nu îl vizau pe Ilie Bolojan și că premierul demis nu are legătură cu acuzațiile formulate împotriva sa.

Pe 2 octombrie, Ilie Bolojan s-a prezentat la DNA Iași, unde a fost audiat mai bine de două ore în calitate de martor.

Procurorii au urmărit să lămurească împrejurările întâlnirii dintre premierul demis și omul de afaceri Fănel Bogos, care a avut loc la Palatul Victoria pe 23 septembrie 2025. Întrevederea ar fi fost facilitată de Mihai Barbu, fostul lider al PNL Vaslui.

După audiere, Guvernul a transmis că Bolojan a răspuns întrebărilor anchetatorilor și a oferit explicații despre întâlnirea cu omul de afaceri.

Omul de afaceri Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Acesta a respins acuzațiile și a susținut că, în timpul întâlnirii cu Ilie Bolojan, nu au existat discuții despre bani.

Ancheta procurorilor DNA urmărește să stabilească împrejurările în care ar fi fost făcute demersurile pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, precum și rolul persoanelor implicate în acest caz.

Până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.