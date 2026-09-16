Cristina Trăilă, după audierea de la DNA: Nu am nimic de ascuns

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, afirmă că acuzația care o vizează nu are nicio legătură cu Ilie Bolojan și susține că le-a prezentat procurorilor informații și documente pentru a clarifica aspectele cercetate.

Cristina Trăilă s-a prezentat miercuri la DNA Iași în dosarul în care procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de ea pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite. Fostul secretar general adjunct al Guvernului susține că audierea, care a durat timp de cinci ore, a avut loc la inițiativa sa și nu pentru că ar fi fost chemată de anchetatori.

La ieșirea din sediul DNA, Trăilă a vorbit și despre numele lui Ilie Bolojan, care apare în contextul mai larg al dosarului prin întâlnirea pe care acesta a avut-o cu omul de afaceri Fănel Bogos.

„Acuzația nu are nicio legătură cu Ilie Bolojan nu au fost aspecte despre Ilie Bolojan în declarațiile pe cere le-am dat, nici în întrebări (…) nu există niciun element de legătură”, a explicat Cristina Trăilă la ieșirea din sediul DNA.

După audiere, fostul secretar general adjunct al Guvernului a revenit cu explicații într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Ea a susținut că s-a prezentat în fața procurorilor pentru a lămuri elementele pe care le consideră neclare în probatoriul strâns până în acest moment.

„Astăzi am solicitat să fiu audiată de procurori în dosarul de la Iași pentru că nu am nimic de ascuns și pentru că am vrut să clarific neînțelegerile și, în special, neconcordantele care rezulta din probatoriu administrat pana acum in dosar”, a scris fosta secretară generală adjunctă a Guvernului, pe pagina sa de Facebook.

Cristina Trăilă a spus că a răspuns „complet” întrebărilor adresate de procuror și că a prezentat toate informațiile pe care le deține în legătură cu situația cercetată. Totodată, aceasta afirmă că, împreună cu avocații săi, a depus în fața anchetatorilor un „set consistent de înscrisuri care fac lumină asupra împrejurărilor cercetate”.

Fosta oficială a Guvernului spune că va continua să răspundă solicitărilor venite din partea organelor de urmărire penală și respinge acuzațiile formulate împotriva sa.

„Voi rămâne la dispoziția organelor de urmărire penală pentru orice alte întrebări sau clarificări vor considera necesare. Nu sunt vinovată și consider că am ajuns în această situație din cauza unor elemente pe care, sper eu, le-am clarificat astăzi. Procurorii s-au grăbit atunci când au apreciat că există motive pentru a mă considera suspectă”, a mai spus Trăilă.

Cristina Trăilă a acuzat și că „este profund nedrept” ca, după 26 de ani de activitate publică să-i fie afectată imaginea „fără existenta unor temeiuri neechivoce”.

„Vă asigur, însă, ca nu voi accepta ca numele meu să fie legat pe nedrept de lucruri pe care nu le-am făcut. Aflarea adevărului este esențială pentru actul de justiție, iar eu voi folosi toate mijloacele legale pentru ca adevărul să fie pe deplin clarificat”, a mai conchis Cristina Trăilă.

Cristina Trăilă este urmărită penal într-o componentă a dosarului care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos și presupusele demersuri făcute pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui.

DNA a anunțat pe 25 august 2026 că procurorii Serviciului teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Cristina Trăilă, care ocupa atunci funcția de secretar general adjunct al Guvernului, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Potrivit procurorilor, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, pentru exercitarea influenței asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Anchetatorii susțin că demersurile ar fi urmărit înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos. Omul de afaceri administrează mai multe ferme avicole în județul Vaslui. Conform DNA, scopul acestor demersuri ar fi fost obținerea unor avantaje pentru Fănel Bogos și societatea deținută de acesta. Printre acestea s-ar fi numărat aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ trei milioane de euro, dar și diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare desfășurate la fermele societății.

După ce DNA a anunțat urmărirea sa penală, Cristina Trăilă și-a dat demisia din funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

Numele lui Ilie Bolojan apare în contextul întâlnirii pe care acesta a avut-o cu Fănel Bogos, întrevedere intermediată de Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui.

Pe 28 august, Ilie Bolojan a declarat că a procedat corect atunci când l-a primit pe omul de afaceri și a susținut că faptul că un demnitar se întâlnește cu diferite persoane nu reprezintă, în sine, o problemă, important fiind ceea ce se întâmplă ulterior.

Premierul interimar a afirmat că, dincolo de discuția avută cu Fănel Bogos, nu a existat nicio intervenție a sa în favoarea omului de afaceri.

Bolojan a mai spus că nu a fost chemat la DNA în acest dosar și că, din punctul său de vedere, nu există motive pentru a fi audiat de procurori.

Cristina Trăilă susține acum, după audierea de miercuri de la DNA Iași, că acuzația formulată împotriva sa nu are nicio legătură cu Ilie Bolojan și că numele acestuia nu a făcut obiectul declarațiilor pe care le-a dat și nici al întrebărilor adresate de anchetatori.