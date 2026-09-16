Cristina Trăilă, din nou la DNA Iași. Ea a cerut să fie audiată

Cristina Trăilă s-a prezentat miercuri, 16 septembrie, la sediul DNA Iași pentru a fi audiată în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care este urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite. Fosta secretară generală adjunctă a Guvernului a precizat că nu a fost citată de procurori, ci că ea a solicitat audierea.

Trăilă le-a spus jurnaliștilor, la intrarea în sediul DNA Iași, că după discuția cu anchetatorii va face declarații publice și va explica ce a declarat în dosar. Audierea are loc la o zi după ce a încetat oficial mandatul său de secretar general adjunct al Guvernului, funcție din care și-a anunțat demisia după ce DNA a început urmărirea penală împotriva sa.

DNA a anunțat pe 25 august că a dispus continuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, de exercitare a influenței asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Scopul urmărit, potrivit DNA, ar fi fost schimbarea din funcție a directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos. Anchetatorii susțin că demersurile ar fi avut legătură cu interesele omului de afaceri privind controalele efectuate la fermele sale și cu un dosar de despăgubire.

DNA menționează în comunicatul din 25 august că, potrivit probelor administrate până atunci, obiectivul ar fi inclus obținerea unor foloase pentru Bogos și societatea sa, între acestea fiind și aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro.

Cristina Trăilă a respins acuzațiile. La momentul demisiei din Guvern, ea a declarat public că se consideră nevinovată și că aspectele investigate vor fi clarificate în cursul urmăririi penale.

Ancheta DNA îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, administrator al unei afaceri din domeniul creșterii păsărilor. Procurorii investighează presupuse demersuri prin care acesta ar fi încercat să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

În centrul cazului se află și situația unor ferme ale lui Bogos, după identificarea unor focare de salmoneloză. Potrivit informațiilor prezentate în dosar, omul de afaceri a solicitat ulterior despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, însă dosarul nu ar fi fost aprobat de DSVSA Vaslui.

Fănel Bogos a fost reținut în noiembrie 2025 și ulterior arestat preventiv. Din martie 2026 se află sub control judiciar, potrivit informațiilor relatate de presa care a urmărit evoluția anchetei.

La începutul lunii septembrie, Bogos a fost din nou audiat la DNA Iași. El a negat acuzațiile și a susținut că nu a discutat cu Ilie Bolojan sau cu celelalte persoane menționate în dosar „despre niciun bănuț”.

În dosar apare și Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui. Potrivit DNA, acesta ar fi exercitat influență asupra unor persoane din administrația centrală pentru a obține schimbarea directorului DSVSA Vaslui.

Procurorii susțin că Barbu ar fi intermediat întâlniri pentru Bogos cu persoane din conducerea unor instituții și cu oameni politici și că ar fi făcut demersuri asupra conducerii ANSVSA.

Cristina Trăilă este cercetată penal în legătură cu o parte a acestor demersuri. În comunicatul oficial, DNA indică în mod expres perioada 3-4 noiembrie 2025 și susține că ea ar fi sprijinit acțiunile lui Barbu asupra conducerii ANSVSA.

Dosarul a atras atenția publică și prin întâlnirea pe care Fănel Bogos a avut-o în septembrie 2025 cu Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, în prezența lui Mihai Barbu.

Bolojan a confirmat existența întâlnirii și a declarat că, inițial, i se spusese că discuția urma să aibă caracter politic. Întrevederea ar fi durat aproximativ 15 minute.

Premierul a susținut că nu a intervenit ulterior pentru rezolvarea problemelor prezentate de omul de afaceri. Până în prezent, Ilie Bolojan nu are calitatea de suspect sau inculpat în dosarul DNA prezentat public.

În ultimele zile, procurorii DNA Iași au audiat mai multe persoane în calitate de martori.

Marți, 15 septembrie, Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, a fost audiat în dosar. La intrarea în sediul DNA, Iftime a spus că nu îl cunoaște pe Fănel Bogos și că nu știa motivul exact pentru care fusese chemat.

Pe 10 septembrie fusese audiat și președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan. AGERPRES a relatat că acesta a fost audiat ca martor în dosarul în care Bogos este cercetat pentru fapte de corupție.

Audierea Cristinei Trăilă de miercuri reprezintă o nouă etapă în anchetă. Fosta oficială a Guvernului a anunțat că a solicitat personal să discute cu procurorii și că va prezenta public, după audiere, propriul punct de vedere asupra declarațiilor date în dosar.