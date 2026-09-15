Președintele CJ Botoșani, audiat la DNA în dosarul Bogos

Președintele Consiliului Județean Botoșani, liberalul Valeriu Iftime, s-a prezentat marți dimineață la sediul DNA Iași, unde a fost chemat de procurorii anticorupție pentru a fi audiat în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos.

Valeriu Iftime a declarat, înainte de a intra în sediul instituției, că nu știe motivul exact pentru care a fost convocat.

Valeriu Iftime a ajuns la DNA Iași în cursul dimineții și le-a spus jurnaliștilor că, din informațiile pe care le are, audierea ar avea legătură cu dosarul în care este cercetat Fănel Bogos.

„O să aflu și vă spun. Doar mi s-a spus să fiu aici și că ar fi o discuție legată de omul de la Vaslui. Nu l-am văzut niciodată pe Fănel Bogos”, a afirmat Iftime.

Întrebat în ce calitate a fost chemat în fața procurorilor, șeful CJ Botoșani a sugerat că ar urma să fie audiat ca martor. El a ironizat situația, spunând că este „ca în dadaism”, deoarece, în opinia sa, „bagi mâna în căciulă, scoți un nume și îl chemi ca martor”.

Audierea lui Iftime are loc în contextul anchetei DNA care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Pe 10 septembrie, în același dosar, procurorii DNA Iași l-au audiat și pe președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Ionuț Trifan.

Fănel Bogos a fost reținut de procurori pe 5 noiembrie 2025, iar o zi mai târziu a fost arestat preventiv. El este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Din martie 2026, măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu cea a controlului judiciar.

Ulterior, omul de afaceri a dat declarații în fața procurorilor DNA Iași, după ce secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă, a fost pusă sub acuzare în același dosar, având calitatea de suspect.

Ancheta procurorilor continuă, iar audierile mai multor persoane au loc în cadrul cercetărilor desfășurate de DNA Iași.