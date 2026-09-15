Justitie

Președintele CJ Botoșani, audiat la DNA în dosarul Bogos

Președintele CJ Botoșani, audiat la DNA în dosarul BogosValeriu Iftime / Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele Consiliului Județean Botoșani, liberalul Valeriu Iftime, s-a prezentat marți dimineață la sediul DNA Iași, unde a fost chemat de procurorii anticorupție pentru a fi audiat în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos.

Președintele CJ Botoșani, audiat la DNA în dosarul Bogos

Valeriu Iftime a declarat, înainte de a intra în sediul instituției, că nu știe motivul exact pentru care a fost convocat.

Valeriu Iftime a ajuns la DNA Iași în cursul dimineții și le-a spus jurnaliștilor că, din informațiile pe care le are, audierea ar avea legătură cu dosarul în care este cercetat Fănel Bogos.

„O să aflu și vă spun. Doar mi s-a spus să fiu aici și că ar fi o discuție legată de omul de la Vaslui. Nu l-am văzut niciodată pe Fănel Bogos”, a afirmat Iftime.

„Bagi mâna în căciulă, scoți un nume și îl chemi ca martor”

Întrebat în ce calitate a fost chemat în fața procurorilor, șeful CJ Botoșani a sugerat că ar urma să fie audiat ca martor. El a ironizat situația, spunând că este „ca în dadaism”, deoarece, în opinia sa, „bagi mâna în căciulă, scoți un nume și îl chemi ca martor”.

Audierea lui Iftime are loc în contextul anchetei DNA care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Fanel Bogos

Fanel Bogos. Sursa foto: Captură video

Pe 10 septembrie, în același dosar, procurorii DNA Iași l-au audiat și pe președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Ionuț Trifan.

Cine este Fănel Bogos

Fănel Bogos a fost reținut de procurori pe 5 noiembrie 2025, iar o zi mai târziu a fost arestat preventiv. El este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Din martie 2026, măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu cea a controlului judiciar.

Ulterior, omul de afaceri a dat declarații în fața procurorilor DNA Iași, după ce secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă, a fost pusă sub acuzare în același dosar, având calitatea de suspect.

Ancheta procurorilor continuă, iar audierile mai multor persoane au loc în cadrul cercetărilor desfășurate de DNA Iași.

Stiri calde

14:14 - Bărbat filmat pe străzile din Pitești cu un topor în mână. Poliția face cercetări

14:07 - Un adept al cultului lui Charles Manson a murit în închisoare

14:00 - Fotografia, de la „colorata mâine-i gata” la imagini generate „la minut” de inteligența artificială

13:58 - Haos pe căile ferate din Olanda. Ce au găsit angajații pe șine în zeci de locuri

13:51 - Grindeanu critică politica economică a Guvernului Bolojan și acuză scăderea competitivității României

13:48 - Finala Europa League 2028 se joacă la București. Arena Națională revine în centrul fotbalului european

HAI România!

Fotografia, de la „colorata mâine-i gata” la imagini generate „la minut” de inteligența artificială

Fotografia, de la „colorata mâine-i gata” la imagini generate „la minut” de inteligența artificială

Cu un fost prim-ministru despre o criză fără sfârșit

Cu un fost prim-ministru despre o criză fără sfârșit

Spionii nu vin din infern, sunt printre noi...

Spionii nu vin din infern, sunt printre noi...

Proiecte speciale