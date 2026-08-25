Fănel Bogos, omul de afaceri din Vaslui care a petrecut 144 de zile în arest preventiv într-un dosar instrumentat de DNA, a ajuns din nou în centrul atenției după o deplasare pe Riviera Franceză, unde s-ar fi întâlnit la Monaco cu fostul politician Cristian Rizea, scrie Vremea Nouă.

Fănel Bogos este cercetat în dosarul în care DNA îl acuză de complicitate la șantaj și cumpărare de influență. Potrivit procurorilor, omul de afaceri ar fi încercat să-și folosească influența și relațiile pentru a pune presiune asupra unor funcționari publici din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, inclusiv asupra directorului instituției, Mihai Ponea.

După perioada petrecută în arest preventiv, Bogos a fost plasat sub control judiciar. În luna iulie, acesta ar fi obținut aprobarea pentru a părăsi temporar zona în care avea obligația să rămână, invocând motive medicale și de afaceri.

Conform informațiilor prezentate de presa locală, omul de afaceri ar fi solicitat aprobarea pentru o deplasare la Nisa, unde susținea că urma să efectueze un tratament medical care nu putea fi realizat în România, și la Monaco, unde ar fi trebuit să participe la o întâlnire de afaceri în calitate de reprezentant al companiei Vanbet.

Deplasarea a fost aprobată, însă, potrivit acelorași informații, vizita pe Riviera Franceză ar fi avut un alt scop decât cel declarat. Bogos ar fi fost supravegheat în timpul deplasării, iar la Monaco s-ar fi întâlnit cu Cristian Rizea.

Fostul politician, condamnat definitiv la închisoare și ulterior eliberat, este cunoscut în prezent pentru intervențiile sale pe rețelele sociale și pentru podcastul Rizea TV, în care lansează frecvent injurii, acuzații și informații false despre persoane din politica românească.

La câteva zile după întâlnirea de la Monaco, Rizea a făcut o serie de acuzații referitoare la premierul Ilie Bolojan și la dosarul lui Fănel Bogos. Acesta a susținut că Bolojan urma să fie chemat la DNA Iași, de procurorul Rotundu, și că ar putea primi calitatea de inculpat în dosar, ceea ce, în scenariul prezentat de Rizea, ar fi dus inclusiv la plecarea sa din fruntea Guvernului.

Afirmațiile au atras atenția și prin faptul că Rizea nu abordase anterior, în mod consistent, cazul Bogos, inclusiv aspectele referitoare la presupusa mită de 1,5 milioane de euro și la rețeaua de foști procurori și foști angajați ai serviciilor despre care anchetatorii susțin că ar fi fost folosită pentru exercitarea de presiuni.

În acest context, întâlnirea dintre Bogos și Rizea capătă o semnificație aparte. Coincidența temporală dintre întâlnirea de la Monaco și declarațiile ulterioare ale lui Rizea ridică întrebări cu privire la sursa informațiilor prezentate de acesta și la eventualul rol al omului de afaceri în transmiterea lor.

Deocamdată, însă, nu există public dovezi care să confirme că informațiile lansate de Rizea provin direct de la Bogos sau că între cei doi a fost pus la cale un demers pentru a exercita presiuni asupra premierului.

Dosarul DNA are însă și alte conexiuni politice. Mihai Barbu, trezorier al PNL și considerat un apropiat al lui Bolojan, este la rândul său inculpat în dosarul Bogos și se află sub control judiciar.

În centrul anchetei se află și suma de 1,5 milioane de euro despre care procurorii susțin că ar fi fost cerută în contextul demersurilor pentru ca Bogos să ajungă la premier. Până în prezent, însă, nu s-a demonstrat public că banii ar fi ajuns la PNL sau la Ilie Bolojan.

După ieșirea din arestul preventiv, Fănel Bogos ar fi formulat mai multe denunțuri în fața procurorilor. Eliberarea sa din arest și măsurile ulterioare au alimentat speculațiile potrivit cărora omul de afaceri ar fi furnizat anchetatorilor informații importante despre persoane din zona politică.

Printre speculațiile apărute s-a numărat și ideea că Bogos l-ar fi indicat pe Bolojan. Până în acest moment, însă, asemenea afirmații nu au fost confirmate oficial printr-o acuzație formulată de procurori împotriva premierului. Rizea a susținut în intervențiile sale că Bogos le-ar fi spus anchetatorilor inclusiv traseul banilor și modul în care aceștia ar fi ajuns la premier.

Afirmația rămâne însă una făcută public de Rizea și nu este, în lipsa unor confirmări oficiale, o probă că acest lucru s-ar fi întâmplat în realitate. De aceea, întâlnirea de la Monaco poate fi privită mai degrabă ca un element care ridică noi întrebări decât ca o confirmare a scenariului prezentat în spațiul public.

Până când procurorii sau instanța vor prezenta elemente concrete care să confirme aceste acuzații, rămâne însă esențială diferența dintre informațiile rezultate din anchetă, declarațiile persoanelor implicate și speculațiile lansate în spațiul public.