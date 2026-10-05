O sărbătoare de familie s-a transformat într-un coșmar pentru zeci de oameni. 63 de persoane, dintre care 19 copii, au prezentat simptome de toxiinfecție alimentară după un eveniment privat organizat la sfârșitul lunii septembrie într-un local din Florești. 14 dintre cei afectați au ajuns în spitale, iar analizele de laborator au confirmat bacteria Salmonella Enteritidis în opt cazuri.

Bilanțul a crescut rapid în ultimele zile. Potrivit datelor actualizate în data de 5 octombrie de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), 63 de persoane care au participat la eveniment au prezentat simptome și au solicitat asistență medicală.

Noile cazuri au fost depistate în cadrul anchetei epidemiologice. Specialiștii au intervievat persoanele care au participat la eveniment și au fost expuse riscului de îmbolnăvire.

Astfel, numărul celor care au avut de suferit a crescut de la 32, câte cazuri erau raportate la începutul lunii, la 63 în doar câteva zile.

Starea unora dintre pacienți a necesitat internarea. În total, 14 persoane au fost spitalizate.

Pacienții au ajuns la mai multe instituții medicale din țară. Este vorba despre Spitalul Raional Florești, Spitalul Clinic Bălți, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” și Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău.

Ceilalți pacienți primesc îngrijiri la domiciliu. Aceștia sunt monitorizați de medicii de familie.

Situația este urmărită de specialiști, iar ancheta epidemiologică continuă pentru identificarea tuturor persoanelor care au fost expuse riscului.

Primele informații despre îmbolnăviri au fost prezentate de ANSP pe 1 octombrie. La acel moment, autoritățile anunțau că 32 de persoane s-au simțit rău după participarea la evenimentul privat din Florești.

Vicedirectoarea Spitalului Raional Florești, Elena Bogdan, a declarat pentru Teleradio-Moldova că pacienții s-au adresat medicilor în perioada 27 septembrie – 1 octombrie.

Potrivit medicului, la 3 octombrie, zece persoane erau internate la Spitalul Raional Florești. Printre acestea se aflau și trei copii.

Unii dintre pacienți au ajuns mai întâi la medicul de familie. Ulterior, aceștia au fost internați în Secția de boli infecțioase pentru tratament și supraveghere medicală.

Cel mai tânăr pacient avea 13 ani. Cel mai în vârstă avea 50 de ani.

Declarațiile medicului au fost făcute în contextul în care numărul persoanelor care s-au adresat după ajutor medical continua să crească.

Investigațiile de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella Enteritidis în cazul a opt dintre persoanele bolnave.

Confirmarea de laborator oferă un prim indiciu privind agentul care a provocat îmbolnăvirile. Între timp, specialiștii continuă investigațiile epidemiologice și monitorizarea persoanelor care au participat la eveniment.

Cazul a atras atenția prin viteza cu care a crescut numărul persoanelor afectate. Dacă pe 1 octombrie erau raportate 32 de cazuri, până pe 5 octombrie bilanțul a ajuns la 63.

Practic, numărul persoanelor care au avut de suferit după evenimentul de familie s-a dublat în timpul weekendului.

Autoritățile atrag atenția asupra simptomelor care pot indica o boală diareică acută.

Persoanele care prezintă febră, diaree sau vomă sunt îndemnate să se adreseze de urgență medicului de familie.

Recomandarea este valabilă în special pentru persoanele care au participat la eveniment și ulterior au început să se simtă rău. Adresarea rapidă la medic permite evaluarea stării de sănătate și, dacă este necesar, instituirea tratamentului și monitorizării medicale.

Între timp, autoritățile continuă să colecteze informații despre persoanele care au participat la evenimentul privat de la Florești. Datele privind numărul cazurilor sunt actualizate pe măsură ce specialiștii identifică noi persoane cu simptome.