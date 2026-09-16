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Medic stomatolog, găsit mort în locuința sa din Timișoara. Ar fi folosit arma de vânătoare

Medic stomatolog, găsit mort în locuința sa din Timișoara. Ar fi folosit arma de vânătoarePolitia. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un medic stomatolog a fost găsit împușcat, miercuri, în locuința sa din cartierul Mehala din Timișoara. Casa în care a fost descoperit se află în apropierea clinicii dentare pe care medicul o deținea de mai mulți ani.

Din primele informații, bărbatul avea permis de port-armă și era pasionat de vânătoare. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că medicul și-ar fi luat viața folosind o armă de vânătoare.

Criminaliștii au început cercetările în locuință pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs decesul. Polițiștii ridică probe care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Medicul ar fi avut probleme financiare

Potrivit primelor date din anchetă, medicul stomatolog deținea legal arma și avea permis de port-armă, fiind pasionat de vânătoare.

Surse judiciare susțin că bărbatul ar fi trecut, în ultima perioadă, printr-un divorț și ar fi avut probleme financiare.  Trupul medicului a fost preluat și transportat la IML, unde urmează să fie efectuată autopsia. Rezultatele medico-legale vor contribui la stabilirea circumstanțelor exacte ale morții. Ancheta este în desfășurare.

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