Din cuprinsul articolului Medicul ar fi avut probleme financiare

Un medic stomatolog a fost găsit împușcat, miercuri, în locuința sa din cartierul Mehala din Timișoara. Casa în care a fost descoperit se află în apropierea clinicii dentare pe care medicul o deținea de mai mulți ani.

Din primele informații, bărbatul avea permis de port-armă și era pasionat de vânătoare. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că medicul și-ar fi luat viața folosind o armă de vânătoare.

Criminaliștii au început cercetările în locuință pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs decesul. Polițiștii ridică probe care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Potrivit primelor date din anchetă, medicul stomatolog deținea legal arma și avea permis de port-armă, fiind pasionat de vânătoare.

Surse judiciare susțin că bărbatul ar fi trecut, în ultima perioadă, printr-un divorț și ar fi avut probleme financiare. Trupul medicului a fost preluat și transportat la IML, unde urmează să fie efectuată autopsia. Rezultatele medico-legale vor contribui la stabilirea circumstanțelor exacte ale morții. Ancheta este în desfășurare.