Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a susținut că desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru ar putea pune în pericol accesul României la fondurile europene, invocând condiționarea finanțărilor UE de respectarea statului de drept. Afirmația a fost contestată public de Mihaela Gherghisan Naum, corespondenta Radio France Internationale la Bruxelles, care a precizat că mecanismele europene nu presupun suspendarea automată a fondurilor în cazul schimbării premierului.

Mureșan, propus de PNL și susținut de USR pentru funcția de premier, a făcut afirmația într-o postare pe Facebook, după discursul despre starea Uniunii susținut miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Astăzi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat foarte clar: în viitorul buget multianual toate fondurile europene vor fi condiționate de respectarea statului de drept, a regulilor și a valorilor europene.

În aceste condiții, a-l propune și a-l susține pentru funcția de prim-ministru pe Sorin Grindeanu, premierul OUG 13, înseamnă să renunțăm în mod voluntar la miliardele de euro pe care România le va avea alocate în anii următori”, a scris Siegfried Mureșan.

Mihaela Gherghisan Naum a contestat interpretarea făcută de europarlamentarul PNL și a explicat că mecanismele europene privind statul de drept nu înseamnă că fondurile unui stat sunt suspendate automat în momentul în care este desemnat un anumit premier.

„Da, mă rog, nu e chiar așa. Fondurile, ca și acum, de altfel, sunt oprite dacă există încălcări grave și persistente (Polonia, Ungaria) ale statului de drept. Nuanță. Nu se taie fondurile în ziua în care Grindeanu e PM”, a scris jurnalista.

Ea a invocat și situația Ungariei, susținând că revenirea lui Viktor Orbán la putere nu a dus automat la suspendarea fondurilor europene.

Gherghisan Naum a mai arătat că România este un stat membru suveran și că Uniunea Europeană nu poate impune un anumit premier. „UE nu-i poate impune un guvern sau un premier”, a scris corespondenta Radio France la Bruxelles.

În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul multianual 2028–2034, respectarea statului de drept este legată de accesul la fondurile europene. Comisia precizează că Regulamentul privind condiționalitatea va continua să protejeze întregul buget al UE în cazul unor încălcări ale principiilor statului de drept.

Pentru viitoarele planuri naționale și regionale de parteneriat sunt prevăzute garanții suplimentare. Statele membre trebuie să demonstreze existența unor mecanisme adecvate pentru respectarea principiilor statului de drept și a Cartei drepturilor fundamentale pe durata implementării fondurilor. Comisia prevede, de asemenea, posibilitatea blocării parțiale sau totale a unor plăți, în funcție de natura, durata, gravitatea și amploarea încălcării constatate.

Prin urmare, condiționalitatea fondurilor europene este legată de respectarea statului de drept, însă mecanismul descris de Comisie presupune constatarea unor încălcări și aplicarea unor măsuri proporționale. Documentele europene nu prevăd suspendarea automată a fondurilor ca urmare a desemnării unui anumit prim-ministru.

Siegfried Mureșan este propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru și beneficiază de susținerea USR. În aceeași perioadă, PSD îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, iar partidele încearcă să își stabilească pozițiile înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Mureșan a susținut recent că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline și că PNL nu va susține orice formulă de guvernare, ci una care să continue reformele Cabinetului Bolojan. Într-o declarație publicată miercuri, el a acuzat fostul Guvern PSD condus de Marcel Ciolacu că a pus în pericol accesul României la fondurile europene, în timp ce a atribuit Cabinetului Bolojan deblocarea unor fonduri din PNRR și accelerarea absorbției fondurilor de coeziune. Acestea sunt afirmațiile lui Mureșan, prezentate în contextul disputei politice privind formarea noului Guvern.