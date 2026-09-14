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Bob Mackie, designerul din spatele unora dintre cele mai spectaculoase ținute purtate de Cher și Elton John, a murit la 87 de ani

Bob Mackie, designerul din spatele unora dintre cele mai spectaculoase ținute purtate de Cher și Elton John, a murit la 87 de aniSursa foto: Facebook/Bob Mackie
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Din cuprinsul articolului

Designerul vestimentar Bob Mackie, cunoscut pentru creațiile care au contribuit la imaginea unor vedete precum Cher și Elton John, precum și pentru colaborările sale cu starurile de la Hollywood, a murit luni, la vârsta de 87 de ani. Decesul a fost anunțat printr-o postare pe contul său de Facebook.

Mackie a avut o carieră de cinci decenii, în care a creat costume pentru televiziune și cinema și a semnat inclusiv o colecție de haine pentru păpușile Barbie.

Bob Mackie, nouă premii Emmy

Născut în 1939 într-o familie de clasă mijlocie din Monterey Park, California, Bob Mackie a fost nominalizat de peste 30 de ori la premiile Emmy și a câștigat nouă trofee.

Designerul a primit și nominalizări la premiile Oscar pentru costumele din filmele „Lady Sings the Blues”, „Funny Lady” și „Pennies From Heaven”.

„Geniul și ideile sale de design extraordinare vor trăi pentru totdeauna, continuând să aducă frumusețe în această lume”, se arată îm mesaj. Cauza morții nu a fost menționată.

Paiete, pietre și sclipici

Bob Mackie era cunoscut pentru creațiile sale spectaculoase, în care folosea frecvent paiete, pietre și sclipici, dar și pentru umorul pe care îl introducea în costumele sale.

Un exemplu este celebra „rochie perdea”, apărută în „The Carol Burnett Show”, într-un moment care parodia filmul clasic din 1939 „Gone with the Wind” („Pe aripile vântului”).

Costumul se află în prezent în colecția Smithsonian's American History Museum.

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