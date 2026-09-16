Kelemen Hunor, înainte de consultările de la Cotroceni: „Aveți grijă la scenarită”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ă nu este interesat de funcția de prim-ministru și a respins informațiile potrivit cărora ar putea fi desemnat pentru această poziție. Liderul UDMR a susținut că, de fiecare dată când numele său a fost vehiculat pentru funcția de premier, a precizat că nu este cazul.

„În fiecare săptămână trebuie să mai dezmint câte o informație lansată de oameni care n-au ce să facă și dezinformează opinia publică. Nu m-am autopropus premier în niciun context. Cine spune altceva, minte cu nerușinare. Când numele meu a fost vehiculat, de fiecare dată am spus că nu este cazul. Am și argumentat de ce”, a scris Kelemen Hunor, miercuri seară, pe Facebook.

Declarația vine cu o zi înaintea consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. UDMR este programat la consultări joi, la ora 11:00.

Liderul UDMR a respins informațiile apărute în spațiul public privind posibilitatea formării unui Guvern PSD-UDMR condus de el. Kelemen Hunor a susținut că formațiunea pe care o conduce nu este responsabilă pentru situația politică actuală și că a propus în ultimele luni mai multe variante pentru ieșirea din blocaj.

„De luni de zile propunem fel de fel de variante de coaliții politice, guverne minoritare, guverne tehnocrate și de tranziție, premier de la diferite partide, independent de la Banca Națională, din zona de business și, la fiecare blocaj, unii ajung la concluzia că UDMR este de vină. Băieți și fete, haideți, încercați și altceva! Mai cu fantezie, mai cu curaj, nu vă mai blocați tot timpul la UDMR și la persoana mea”, a transmis președintele UDMR.

Kelemen Hunor a adăugat că UDMR nu a creat situația politică actuală și că rezultatul consultărilor de la Cotroceni nu depinde de formațiunea pe care o conduce.

„Nu noi am creat această situație și, indiferent cât de mult am încercat să oferim soluții și sprijin, nici de data aceasta nu va depinde de noi rezultatul”, a mai scris acesta.

Președintele UDMR a precizat că România are nevoie de un Guvern cu drepturi depline, după perioada de blocaj politic.

Kelemen Hunor a prezentat în ultimele zile mai multe variante pentru formarea unui nou Executiv. Miercuri, el a declarat că una dintre posibilități ar fi un Guvern format din funcționari cu experiență din ministere, care au lucrat cu mai multe partide politice. El a menționat, de asemenea, varianta unui Guvern politic în jurul PSD și pe cea a unui Guvern tehnocrat.

În privința premierului, PSD îl susține pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL și USR au anunțat că îl susțin pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. PNL a precizat că propunerea este susținută și de UDMR.

Kelemen Hunor a încheiat mesajul de miercuri seară cu o nouă referire la informațiile apărute despre o eventuală nominalizare a sa. „Să aveți o seară minunată și aveți grijă la scenarită”, a transmis liderul UDMR.

Președintele Nicușor Dan va avea joi consultări cu partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Consultările încep la ora 9:00, iar delegația UDMR este programată la ora 11:00.