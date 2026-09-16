Traian Băsescu a declarat că președintele Nicușor Dan ar trebui să-l desemneze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, în condițiile în care partidele parlamentare nu au ajuns la un acord pentru susținerea unui candidat comun. Fostul șef al statului consideră că președintele are în acest moment de ales între propunerea PSD, Sorin Grindeanu, și cea susținută de PNL și USR, Siegfried Mureșan.

Declarațiile au fost făcute înaintea consultărilor convocate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Discuțiile cu partidele și formațiunile parlamentare sunt programate joi, 17 septembrie, începând cu ora 9:00.

În opinia lui Traian Băsescu, faptul că PSD este partidul cu cel mai mare număr de voturi reprezintă principalul argument pentru desemnarea lui Sorin Grindeanu.

„Eu cred că singura variantă sau singurile variante cu ceva șanse ar fi ca președintele să țină cont de faptul că PSD și-a anunțat un candidat, pe Grindeanu, și PNL și-a anunțat un candidat, pe Siegfried Mureșan. Din punct de vedere politic, președintele are în față două candidaturi, de la partidele cele mai mari din fosta coaliție. Acum, problema este ce va alege din cele două.

Președintele nu are soluție mai sigură pentru el, în primul rând, decât să-l desemneze pe Grindeanu. În această variantă are toate argumentele politice: este partidul cu cel mai mare număr de voturi, este partidul care mai poate strânge câte ceva în jurul lui și, în condițiile astea, am putea spune că e singurul partid care dă șanse maxime să avem un guvern după cele 10 zile”, a explicat Băsescu.

Poziția lui Băsescu vine în condițiile în care PNL și USR au anunțat că îl vor susține pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Cele două formațiuni au precizat că propunerea este susținută și de UDMR.

Fostul președinte a respins și varianta unei nominalizări a liderului UDMR, Kelemen Hunor, pentru funcția de prim-ministru. Băsescu și-a argumentat poziția prin relația politică pe care Kelemen Hunor a avut-o cu premierul ungar Viktor Orbán și prin pozițiile exprimate de liderul UDMR în trecut.

„Sigur, înțeleg că a fost lansată varianta Kelemen Hunor. Dar acesta are o mare problemă. Trebuie să se spele de orbanisme. Viktor Orbán numai ce a plecat de la putere, cu toate teoriile lui de la Tușnad, cu independență, cu autonomie, cu toate năzbâtiile astea, cu achiziții de terenuri și locuințe, conace, în Transilvania. Politicile astea trebuie întâi uitate și pe urmă domnul Kelemen Hunor, în înțelepciunea lui, s-ar putea face prim-ministru peste români”, a mai spus Băsescu, la un post TV.

Kelemen Hunor a declarat miercuri că, în cazul în care nu se poate constitui o nouă majoritate parlamentară, o variantă ar putea fi un Guvern format din funcționari cu experiență din ministere, care să funcționeze până în 2028. Liderul UDMR a precizat însă că, la consultările de joi, formațiunile își vor menține probabil propunerile anunțate deja: PSD îl susține pe Sorin Grindeanu, iar PNL și USR pe Siegfried Mureșan.

Traian Băsescu a susținut că partidele au avut la dispoziție toată vara pentru a ajunge la o înțelegere privind formarea unei majorități și a unui Guvern. În lipsa unui acord, el consideră că președintele poate desemna candidatul propus de partidul cu cele mai multe voturi.

Fostul șef al statului a invocat, în acest context, decizia sa din 2012 de a-l desemna pe Victor Ponta pentru funcția de premier.

„Nicușor Dan este în situația de a opta între cei doi. Are o dificultate, dacă merge pe Grindeanu. Se vor consolida afirmațiile că președintele a trădat propriul electorat, s-a dus la PSD. Aș trece peste asta, cum de altfel am trecut, dacă vă aduceți aminte, și l-am desemnat pe Victor Ponta, premier, pentru că președintele are obligația să poată justifica deciziile lui. Or nimic n-ar justifica să ai o opțiune în afara celui mai mare partid din Parlament. Dacă n-au putut să realizeze ei o alianță, nu are decât să meargă pe varianta cu partidul care are cele mai multe voturi în Parlament. Deci, cred că aici se poate așeza președintele”, a spus Băsescu.

Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru vor începe joi, la ora 9:00, cu delegația PSD. AUR este programat la ora 9:30, PNL la 10:00, iar USR la 10:30. UDMR va participa la consultări la ora 11:00.