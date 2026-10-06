George Simion a anunțat că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi făcut public marțea viitoare, în Parlament.Liderul AUR a spus că documentul a fost întocmit de Comisia de abuzuri din Parlament și că urmează să fie prezentat săptămâna viitoare.

„Raportul privind anularea alegerilor o să fie lansat marțea viitoare în Parlament”, a declarat George Simion. Președintele AUR a precizat că este vorba despre raportul realizat de Comisia de abuzuri din Parlamentul României.

Întrebat la TVR 1 de unde are informații despre document, George Simion a spus că la raport au lucrat colegii săi din Comisia de abuzuri, menționând-o pe deputata Laura Gherasim.

Simion a susținut, de asemenea, că România este „de râs” în fața străinilor în ceea ce privește anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Anunțul lui George Simion vine după ce președintele Nicușor Dan a declarat, săptămâna trecută, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi făcut public.

Întrebat despre document, la 1 octombrie, Nicușor Dan a spus că și-a asumat publicarea acestuia și că, înainte de actuala criză politică, raportul se afla printre primele trei lucruri de care se ocupa.

„Evident că l-am promis și, dacă l-am promis, o să-l avem. Poate multe lucruri ar fi trebuit să se întâmple dacă n-am fi avut această criză de cinci luni, care ne-a dus pe toți înapoi în lucrurile în care ne angrenasem, și pot să vă spun că, înainte de începerea acestei crize politice, era unul din primele trei lucruri de care mă ocupam”, a declarat președintele.

Anterior, în luna iunie, Nicușor Dan spunea că raportul complet va fi prezentat „într-un termen rezonabil”, fără să ofere o dată exactă. „O să avem un raport complet, nu o să vă dau acum un termen, dar într-un termen rezonabil din momentul acesta”, declara atunci șeful statului.

Președintele explica atunci că își dorește ca documentul să ofere o imagine de ansamblu asupra situației și să fie ușor de înțeles pentru publicul larg.

Nicușor Dan a susținut că, din punct de vedere juridic, încălcarea legislației electorale privind finanțarea campaniei reprezintă un motiv suficient pentru anularea alegerilor.

„Legat de alegerile anulate, în mod evident a fost încălcată legislația electorală cu privire la finanțare. Asta este o certitudine și este un motiv suficient pentru anularea alegerilor”, a declarat președintele.

În ceea ce privește influența rusă asupra procesului electoral, Nicușor Dan a invocat raportul Parchetului General și a spus că își dorește ca toate informațiile să fie prezentate într-o formă accesibilă publicului: „A existat un punct de vedere oficial al Parchetului General, cu niște dovezi pe care toată lumea le poate verifica, că a existat o influență rusă”.

Curtea Constituțională a anulat, la 6 decembrie 2024, primul tur al alegerilor prezidențiale și a dispus reluarea întregului proces electoral.