Echipa națională a României a deschis din nou porțile Centrului Național de Fotbal de la Mogoșoaia pentru o întâlnire specială cu suporterii, la o zi după succesul obținut în fața Poloniei, informează FRF.

După victoria cu 2-1 împotriva Poloniei, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să le ofere fanilor posibilitatea de a intra în cantonamentul primei reprezentative. Decizia a venit ca răspuns la entuziasmul arătat la finalul partidei, când foarte mulți suporteri și-au dorit autografe și fotografii cu jucătorii, însă nu toți au reușit să interacționeze cu favoriții lor.

Astfel, cu o zi înaintea deplasării în Bosnia și Herțegovina, peste 700 de fani, în marea lor majoritate copii de toate vârstele, au fost prezenți la Mogoșoaia pentru a-i încuraja pe tricolori și pentru a le transmite energie pozitivă înaintea duelului din Liga Națiunilor. Atmosfera a fost una de sărbătoare, completată de o vreme perfectă pentru întâlnirea dintre generații.

În frunte cu selecționerul Gheorghe Hagi, componenții echipei naționale au dedicat primele 30 minute ale evenimentului exclusiv suporterilor. Tricolorii au semnat tricouri, mingi și eșarfe, au făcut fotografii și au stat de vorbă cu micii fani, oferindu-le acestora amintiri de neuitat.

După momentele petrecute la firul ierbii, suporterii au urcat în tribuna bazei de pregătire de la Mogoșoaia, de unde au continuat să își susțină favoriții și au urmărit prima parte a ședinței de antrenament conduse de selecționerul României.

Tudor Băluță va fi suspendat pentru meciul din Bosnia-Herțegovina după ce a încasat două cartonașe galbene în primele cinci etape din Liga Națiunilor. Mijlocașul a părăsit cantonamentul naționalei. La Zenica va reveni, în schimb, Răzvan Marin, care și-a ispășit suspendarea la meciul de sâmbătă.

Meciul României cu Bosnia – Herțegovina, ultimul din grupa de Liga Națiunilor, va avea loc marți, de la ora 21:45, la Zenica.