Un antibiotic utilizat frecvent pentru tratarea unor infecții bacteriene grave a fost asociat cu un risc mai mare de deces în urma unei analize ample a unor studii clinice. Este vorba despre cefepim, administrat în special în spitale pentru afecțiuni precum pneumonia, infecțiile urinare și neutropenia febrilă.

Cercetarea, publicată în revista JAMA Network Open, a analizat 110 studii clinice randomizate, care au inclus peste 22.000 de pacienți tratați cu cefepim sau cu alte antibiotice din categoria beta-lactaminelor, precum penicilinele și cefalosporinele.

În total, 778 de decese au fost înregistrate în rândul celor 11.726 de pacienți care au primit cefepim, reprezentând 6,6%. În grupul tratat cu un alt antibiotic, rata deceselor a fost de 6,2%. Cercetătorii au urmărit decesele din orice cauză produse în aproximativ 30 de zile de la tratament.

Folosind o meta-analiză de tip Bayesian, autorii au estimat o probabilitate de 94,4% ca cefepimul să fie asociat cu o mortalitate mai ridicată decât alte antibiotice beta-lactamice. Atunci când analiza a fost limitată la cele 73 de studii publicate și evaluate de specialiști, probabilitatea a crescut la 98,6%.

Asocierea a fost mai pronunțată în cazul adulților decât al copiilor și a fost observată în special la pacienții tratați pentru neutropenie febrilă, o afecțiune în care febra apare pe fondul unui număr foarte scăzut de globule albe, ceea ce crește riscul unor infecții severe.

Cercetătorii nu recomandă renunțarea la cefepim, antibiotic cu spectru larg folosit în continuare pentru tratarea unor infecții bacteriene grave. Ei consideră însă necesare cercetări suplimentare și recomandări mai clare privind utilizarea medicamentului.

Una dintre explicațiile analizate este dozarea. O doză prea mică ar putea să nu fie suficientă pentru combaterea infecției, în timp ce nivelurile prea ridicate ale medicamentului pot crește riscul de neurotoxicitate.

Printre reacțiile severe asociate cefepimului se numără confuzia, scăderea stării de conștiență și convulsiile, în special la persoanele în vârstă sau cu probleme renale.

Studiul are însă mai multe limite. Cercetătorii au combinat studii diferite ca metodologie, pacienți, doze și antibiotice de comparație, unele cercetări fiind realizate cu zeci de ani în urmă.

De asemenea, rezultatele indică o asociere și nu demonstrează că cefepimul este cauza directă a deceselor suplimentare.

Dr. Marc Siegel, analist medical al Fox News, care nu a participat la cercetare, a subliniat că neutropenia febrilă reprezintă ea însăși un factor important de risc pentru deces. În opinia sa, rezultatele pot indica faptul că dozarea corectă a antibioticului este esențială pentru obținerea unor rezultate bune.