Soția lui Ronald Koeman, Bartina, a murit la vârsta de 65 de ani, după o luptă de mai mulți ani cu cancerul de sân. Fostul selecționer al Olandei a anunțat miercuri că soția sa a murit cu o zi înainte.

„Cu profundă tristețe, dar și cu mare mândrie și dragoste, ne luăm rămas-bun de la minunata mea soție, de la mult iubita noastră mamă și bunică”, a transmis Ronald Koeman.

Bartina Koeman a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer de sân în 2010. După tratamentul inițial, boala a revenit în 2018, iar ulterior a evoluat într-o formă cronică și metastatică. În ultimii ani, Bartina a continuat să urmeze tratamente. În iunie 2026, Ronald Koeman povestea că soția sa făcea tratament în fiecare săptămână și că acesta îi provoca efecte secundare timp de mai multe zile.

Boala soției sale a fost unul dintre motivele invocate de Ronald Koeman atunci când a decis să renunțe la postul de selecționer al Olandei, după eliminarea de la Campionatul Mondial din 2026.

Koeman a anunțat pe 30 iunie că își încheie mandatul după ce Olanda a fost eliminată de Maroc în primul tur eliminatoriu al competiției, la loviturile de departajare. În mesajul prin care și-a anunțat plecarea, el a vorbit și despre situația soției sale și despre importanța familiei.

„Soția mea Bartina m-a susținut și m-a încurajat în fiecare zi să-mi duc misiunea de selecționer până la capăt. Acest lucru arată o forță incredibilă. Sunt mai recunoscător decât aș putea exprima vreodată în cuvinte”, a spus Koeman.

El a mai transmis atunci că ultimii ani l-au făcut să înțeleagă că există lucruri mai importante decât fotbalul și că sănătatea nu poate fi pusă în balanță cu o carieră.

Ronald și Bartina Koeman s-au căsătorit în 1985 și au avut trei copii: Ronald Jr., Tim și Debbie. Fiul lor, Ronald Koeman Jr., este portar la Telstar, în prima ligă olandeză.

Bartina a vorbit în ultimii ani despre boala sa și despre tratamentele pe care le urma. Chiar în vara acestui an, Ronald Koeman a publicat o fotografie alături de soția sa, însoțită de mesajul că „restul este neimportant în viață”.

După anunțul morții sale, Federația olandeză de fotbal și FC Barcelona au transmis mesaje de condoleanțe familiei Koeman. Barcelona, club pentru care Ronald Koeman a jucat și pe care l-a antrenat ulterior, a transmis că este alături de acesta și de familia sa.

Ronald Koeman a câștigat Campionatul European din 1988 cu naționala Olandei, ca jucător. Ca antrenor, a pregătit reprezentativa olandeză între 2018 și 2020, revenind la conducerea echipei în 2023. Mandatul său s-a încheiat după Campionatul Mondial din 2026.