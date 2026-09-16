Direcția Națională Anticorupție (DNA) s-a sesizat din oficiu și a deschis un dosar penal după apariția unor imagini în care mai multe sacoșe și bunuri sunt introduse în mașina de serviciu folosită de inspectorul general de stat al Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu, potrivit unei ordonanțe din 16 septembrie 2026. Procurorii fac, în această etapă, cercetări in rem pentru luare de mită și dare de mită.

Ancheta vizează faptele, nu o persoană anume, iar documentul consultat nu indică faptul că Dantes Nicolae Bratu sau celelalte persoane surprinse în imaginile publicate de Mediaflux au calitatea de suspect ori inculpat.

DNA a cerut Inspecției Muncii informații despre persoanele din reportaj, precum și documente privind numirile și încetările din funcție ale conducerii instituției și ale structurilor teritoriale.

Potrivit ordonanței, dosarul penal are numărul 304/2/P/2026 și este instrumentat de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA.

Procurorii cercetează, în această etapă, posibile infracțiuni de luare de mită și dare de mită, în baza articolelor 289 și 290 din Codul penal, raportate la articolul 6 din Legea 78/2000.

Documentul precizează că sesizarea din oficiu a fost făcută după informațiile publicate în presă, într-un material referitor la bunurile care ar fi fost aduse la mașina de serviciu folosită de șeful Inspecției Muncii.

Cercetarea in rem este o etapă în care procurorii verifică existența faptelor și împrejurările în care acestea s-ar fi produs. Stabilirea eventualelor persoane care ar putea avea calitatea de suspect sau inculpat este o etapă distinctă.

Procurorii au solicitat instituției să transmită, în termenul stabilit în ordonanță, date despre persoanele surprinse în reportaj.

Solicitarea include identitatea și datele de contact ale celor indicați în material ca fiind șoferul lui Dantes Nicolae Bratu, precum și reprezentanți ai inspectoratelor teritoriale de muncă din Călărași, Timiș și Constanța.

DNA a cerut, de asemenea, documente privind ordinele și deciziile de numire sau încetare din funcție pentru inspectorul general de stat, inspectorii generali adjuncți, inspectorii-șefi și inspectorii-șefi adjuncți din structurile teritoriale, pentru perioada 2-15 septembrie 2026.

Aceste documente pot contribui la stabilirea funcțiilor deținute de persoanele implicate și a raporturilor instituționale dintre acestea.

Cazul a pornit de la imagini realizate în jurul unei ședințe de lucru desfășurate la București pe 10 septembrie 2026, la care au participat reprezentanți ai inspectoratelor teritoriale de muncă.

Mediaflux a publicat fotografii și înregistrări video în care mai multe sacoșe, cutii și alte bunuri sunt introduse în Fordul Puma folosit de Dantes Nicolae Bratu.

Printre persoanele menționate în material se află reprezentanți ai ITM Călărași, Timiș și Constanța. În cazul delegației din Timiș, publicația afirmă că două sacoșe au fost transferate dintr-un Jaguar în mașina folosită de șeful Inspecției Muncii.

Într-o altă secvență este prezentat inspectorul-șef al ITM Călărași, Nicolae Dumitru, în legătură cu o sacoșă ajunsă la mașina de serviciu.

Materialul referitor la ITM Constanța menționează, între altele, o cutie de vin spumant, o sticlă despre care publicația afirmă că ar conține țuică și sacoșe frigorifice cu produse alimentare. Acestea sunt afirmații ale publicației și urmează să fie verificate în cadrul anchetei.

După publicarea imaginilor, unii dintre oficialii indicați în material au oferit explicații diferite de interpretarea sugerată de imaginile publicate.

Inspectorul-șef al ITM Călărași, Nicolae Dumitru, a susținut că sacoșa nu conținea un cadou pentru inspectorul general de stat, ci „blocatoare pentru laptopuri”, bunuri ale instituției care urmau să fie returnate.

Și reprezentanții ITM Timiș au transmis că cele două sacoșe conțineau cabluri antifurt pentru laptopuri care trebuiau restituite Inspecției Muncii. Potrivit unui document publicat de Mediaflux, bunurile ar fi fost predate direct șoferului pentru eficientizarea transportului, în condițiile unui traseu de aproximativ 550 de kilometri.

Mediaflux a publicat ulterior alte imagini despre care afirmă că arată transferarea unei părți dintre sacoșele aflate în mașina de serviciu într-un autoturism personal folosit de șofer.

Aceste explicații și imaginile prezentate de publicație reprezintă elemente care urmează să fie verificate de procurori. Deschiderea unui dosar penal și efectuarea cercetărilor in rem nu stabilesc, prin ele însele, existența unei infracțiuni sau vinovăția unei persoane.

Dantes Nicolae Bratu figurează în prezent pe site-ul oficial al Inspecției Muncii ca inspector general de stat, cu exercitare temporară.

Instituția are sediul central pe strada Matei Voievod nr. 14, în Sectorul 2 al Capitalei, iar conducerea oficială publicată de Inspecția Muncii îi include, alături de Bratu, pe inspectorii generali de stat adjuncți Mihai Nicolae Ucă și Mihail Adrian Oprescu.

Ancheta DNA este în desfășurare, iar procurorii urmează să verifice documentele solicitate și circumstanțele în care bunurile au ajuns în mașina de serviciu.