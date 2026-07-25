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„El Diablo”, unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Costa Rica, a fost capturat. Opt polițiști, răniți în timpul intervenției

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„El Diablo”, unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Costa Rica, a fost capturat. Opt polițiști, răniți în timpul intervențieiTraficant droguri. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Costa Rica l-au arestat pe Alejandro Arias Monge, cunoscut sub numele de „El Diablo”, considerat unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din țară. Capturarea sa a avut loc în urma unei ample operațiuni a forțelor de ordine, în timpul căreia un presupus lider al unei grupări criminale a fost ucis, iar mai mulți polițiști au fost răniți, potrivit AFP.

„El Diablo”, unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri, a fost arestat în Costa Rica

Alejandro Arias Monge a fost capturat vineri dimineață în Rio Frio, din provincia Heredia, în nord-estul țării. Potrivit procurorului general Carlos Diaz, acesta se afla pe o proprietate rurală unde participa la o întâlnire cu liderii altor organizații criminale.

În timpul intervenției, forțele de ordine s-au confruntat cu suspecții. Roney Rios, unul dintre liderii prezenți la întâlnire, a fost ucis, iar Jonathan Pérez Méndez, cunoscut sub numele de Tan, a fost arestat.

Opt polițiști, răniți în urma schimbului de focuri

Potrivit autorităților, operațiunea a fost una deosebit de violentă. În timpul confruntării au fost trase aproximativ 2.500 de focuri de armă, iar opt polițiști au fost răniți.

Procurorul Carlos Diaz a declarat că Arias, Rios și Pérez erau „cele trei persoane cele mai căutate din ţară”, iar organizațiile pe care le conduceau sunt suspectate că ar fi implicate în aproximativ 360 de asasinate.

răniți Spania

răniți Spania. Sursa foto: Captură video

Unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Costa Rica, urmărit și de SUA

Ambasada Statelor Unite la San José a salutat capturarea traficantului și a felicitat autoritățile costaricane pentru desfășurarea operațiunii.

„Era şeful unei violente organizaţii criminale transnaţionale şi cel mai căutat fugar din Costa Rica”, se arată în comunicatul ambasadei.

Potrivit autorităților americane, Alejandro Arias Monge este urmărit în Statele Unite pentru trafic de droguri, furt, asasinate și spălare de bani. Pentru informații care ar fi dus la capturarea sa fusese oferită o recompensă de 500.000 de dolari.

Autoritățile îl căutau de aproape zece ani

„El Diablo” era urmărit de aproximativ un deceniu, iar anchetatorii din Costa Rica suspectau că, în această perioadă, s-ar fi ascuns inclusiv în Nicaragua.

În ultimii ani, Costa Rica s-a confruntat cu o intensificare a violenței asociate traficului de droguri, pierzând reputația de cea mai sigură țară din America Centrală. Potrivit datelor oficiale, în 2025 țara a înregistrat o rată de 16,8 omucideri la 100.000 de locuitori, pe fondul conflictelor dintre grupările criminale.

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