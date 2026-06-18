Justitie

Eurojust a gestionat aproape 14.000 de cazuri în 2025. România, printre țările cu cele mai multe dosare de corupție și trafic de persoane

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Eurojust a gestionat aproape 14.000 de cazuri în 2025. România, printre țările cu cele mai multe dosare de corupție și trafic de persoaneEurojust / sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) a înregistrat o activitate record în 2025, gestionând aproape 14.000 de cazuri, dintre care peste 5.600 au fost dosare noi.

„Eurojust şi-a îndeplinit cu succes mandatul”

„În 2025, Eurojust şi-a îndeplinit cu succes mandatul deplin şi integral de a combate toate formele grave de criminalitate transfrontalieră, soluţionând aproape 14.000 de cazuri.

Agenţia a contribuit la arestarea a peste 4.443 de suspecţi şi la confiscarea şi/sau indisponibilizarea de bunuri provenite din săvârşirea de infracţiuni în valoare de peste 1,2 miliarde EUR.

Eurojust a contribuit, de asemenea, la confiscarea de droguri în valoare de aproape 31,4 miliarde EUR”, arată Eurojust în Raportul de activitate pentru anul 2025, publicat joi.

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Cele mai frecvente trei tipuri de infracţiuni abordate de agenţie au fost înşelăciunea şi frauda, traficul de droguri şi spălarea de bani.

România, foarte activă

Autorităţile judiciare române au deschis în 2025 217 noi cazuri la Eurojust, dintre care 40 au implicat autorităţi din trei sau mai multe state. Totodată, România a participat la alte 276 de cazuri deschise de alte state membre.

La capitolul corupţie, România s-a situat pe unul dintre primele locuri la nivel european.

„Franţa şi România sunt ţările din UE care au iniţiat în 2025 cele mai multe dosare de corupţie la Eurojust”, precizează raportul.

Dosare de trafic de persoane și de mediu, la Eurojust

România a deschis, de asemenea, cel mai mare număr de cazuri de trafic de persoane la nivelul Uniunii Europene.

„România, Germania, Spania şi Franţa au fost ţările din UE cărora li s-a solicitat cel mai des asistenţă în cazurile transfrontaliere de trafic de persoane gestionate de Eurojust în 2025”, arată Eurojust.

La capitolul infracţiuni împotriva mediului, România s-a numărat printre statele care au iniţiat cele mai multe dosare la Eurojust.

Eurojust este Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală, care oferă sprijin logistic, analitic, financiar şi juridic autorităţilor naţionale în anchetele transfrontaliere complexe.

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