Președintele Nicușor Dan îi primește joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare, pentru consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile încep la ora 09:00, într-un moment în care formațiunile politice merg la Cotroceni cu variante diferite privind viitorul Guvern.

România se află de peste patru luni fără un Guvern cu mandat deplin, după demiterea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Negocierile purtate ulterior între partidele parlamentare nu au dus până acum la conturarea unei majorități care să susțină o formulă de guvernare.

Președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că intenționează să desemneze un nou premier în această săptămână, înainte de plecarea în Statele Unite ale Americii.

Administrația Prezidențială a anunțat convocarea reprezentanților partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru discuțiile privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Programul consultărilor de joi, 17 septembrie 2026, este următorul:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 10:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 14:00 – Parlamentarii neafiliați.

Discuțiile de la Cotroceni vin după mai multe luni de negocieri între formațiunile parlamentare. La 13 iulie, Nicușor Dan i-a primit din nou pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, însă întâlnirea nu a dus la o soluție pentru formarea unei majorități.

Între timp, șeful statului a continuat discuțiile informale cu liderii politici în încercarea de a identifica o formulă care să poată obține voturile necesare în Parlament.

Pe masa președintelui se află două propuneri asumate politic pentru funcția de premier: Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan, variantă susținută de PNL, USR și UDMR.

Partidele din fosta coaliție nu au ajuns până acum la o înțelegere privind formarea unei noi majorități parlamentare. PSD își menține condițiile prezentate în negocierile anterioare și ar susține prin vot doar un Guvern din care face parte, chiar dacă funcția de prim-ministru nu ar reveni formațiunii. Social-democrații nu dispun însă singuri de numărul de voturi necesar pentru învestirea unui Guvern monocolor.

De cealaltă parte, liberalii au anunțat că nu vor susține un Executiv din care să facă parte miniștri social-democrați. PNL a exprimat aceeași poziție și în negocierile anterioare privind formarea unui nou Cabinet.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a spus că partidul intră la consultările cu Nicușor Dan cu aceeași propunere pentru funcția de prim-ministru: Siegfried Mureșan. Varianta este susținută de PNL, USR și UDMR. Liberalii ar accepta și o formulă de rotativă, dacă aceasta ar presupune alternanța între un Guvern PNL-USR-UDMR și unul social-democrat.

„PNL, USR și UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României. Și în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre”, a declarat liderul PNL.

Pe lângă variantele unui Guvern politic și ale unui Executiv tehnocrat, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a adus în discuție și o a treia posibilitate. Formula ar presupune constituirea unui Cabinet din persoane cu experiență îndelungată în administrația publică, care au lucrat de-a lungul timpului cu mai multe partide și cunosc activitatea ministerelor.

Varianta nu fusese discutată cu președintele Nicușor Dan sau cu ceilalți lideri politici înaintea consultărilor.

„Urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută domnul Bolojan, guvernul tehnocrat, despre care am vorbit și aici. Dar aia nu știm cu ce se măsoară, de unde vin tehnocrații. Și există și a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni, funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională sau din zona de business, care cunosc procedurile administrative”, susține președintele UDMR.

Kelemen Hunor a descris această variantă drept un Guvern „instituțional”, format din funcționari cu experiență în ministere și în aparatul administrativ.

„Nu neapărat de tehnocrați, de experți, de guvern instituțional, sau spuneți cum vreți dumneavoastră, eu la denumire nu m-am gândit, dar oameni din ministere”, a mai explicat liderul UDMR în Parlament.

AUR își păstrează poziția exprimată în rundele anterioare de discuții. Petrișor Peiu a spus că formațiunea va susține la consultările cu Nicușor Dan organizarea alegerilor anticipate.

În situația în care discuțiile se vor concentra pe formarea unui nou Executiv, AUR susține că nu va vota un Guvern din care partidul nu face parte și că funcția de prim-ministru ar trebui să revină formațiunii.

„Noi vom merge cu același mandat ca și până acum de a-i spune din nou domnului președinte ceea ce noi am hotărât în forurile interne ale partidului și ceea ce comunicăm de mult presei. Că suntem într-o situație complicată de blocaj, că nu se poate forma o majoritate stabilă, că probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. […]

Nu participăm la un guvern din care nu facem parte, nu participăm la un guvern sau nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză și credem că cea mai bună garanție a acestui lucru ar fi ca poziția de premier să aparțină partidului AUR”, a declarat Petrișor Peiu, lider AUR.