Mai multe burse pentru liceenii români. Până la 70 de elevi vor putea studia în SUA

Mai multe burse pentru liceenii români. Până la 70 de liceeni români vor putea studia în Statele Unite în anul școlar 2027-2028, prin programele FLEX Global și FLEX Global Abroad. În același timp, până la 20 de elevi americani vor putea veni la studii în România, în cadrul unui program cofinanțat de Ministerul Educației și Cercetării și Departamentul de Stat al SUA.

Președintele Nicușor Dan a anunțat extinderea programului după o întâlnire cu Lisa Choate, președinta American Councils for International Education.

Șeful statului a afirmat că relația dintre România și Statele Unite continuă să se dezvolte și în domeniul educației, prin programe precum Future Leaders Exchange.

„Un parteneriat strategic solid înseamnă colaborări şi proiecte comune de succes în multiple domenii, care au un impact pozitiv pentru oameni. Relaţia României cu Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, inclusiv în sfera educaţiei, prin iniţiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange, cu cele două programe FLEX Global şi FLEX Global Abroad”, scrie preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Prin programul FLEX, considerat unul dintre cele mai competitive programe internaționale destinate liceenilor, până la 70 de elevi din România vor putea locui alături de familii americane și vor studia în unități de învățământ din Statele Unite în anul școlar 2027-2028.

În același timp, programul prevede ca până la 20 de liceeni din Statele Unite să poată veni la studii în România.

Numărul de burse disponibile pentru elevii români crește semnificativ față de anul precedent, când 20 de liceeni au putut beneficia de această oportunitate.

„Este o creştere semnificativă de burse pentru tinerii români faţă de anul trecut, când de această oportunitate s-au putut bucura 20 de liceeni români. Experienţa FLEX nu aduce doar beneficii academice. După revenirea în România, liceenii rămân implicaţi în şcolile şi comunităţile lor locale prin activităţi de voluntariat, prin diverse proiecte educaţionale, valorificând astfel competenţele şi ceea ce au asimilat din interacţiunile pe care le-au avut în societatea şi cultura americană”, subliniază preşedintele.

Potrivit lui Nicușor Dan, bursele acordate prin programele FLEX Global și FLEX Abroad Global sunt cofinanțate de Ministerul Educației și Cercetării din România și de Departamentul de Stat al SUA.

Programele sunt administrate de American Councils for International Education, iar liceenii români interesați își pot depune aplicațiile, urmând ca acestea să intre ulterior într-un proces de selecție.

Președintele a vorbit despre aceste programe și în urma unei întâlniri avute la începutul săptămânii cu Lisa Choate, președinta ACIE, și Carter Johnson, director regional al organizației.

„În acest context, mă bucur că am avut la începutul acestei săptămâni o discuţie productivă cu doamna Lisa Choate, preşedinta ACIE, şi domnul Carter Johnson, director regional ACIE, despre educaţie şi despre cum îi putem sprijini concret pe tinerii români în a-şi dezvolta multiple competenţe”, menţionează preşedintele Nicuşor Dan.