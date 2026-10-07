Tensiunile din jurul lui Kylian Mbappé au ajuns în vestiarul lui Real Madrid. José Mourinho ar fi avut o discuție directă cu atacantul francez după zilele petrecute de acesta la Paris și în Elveția, în timp ce se recupera după accidentare. Episodul a fost relatat de „El Chiringuito”, iar Mbappé a revenit între timp la Madrid și se pregătește pentru următorul meci de campionat.

Situația lui Kylian Mbappé a devenit unul dintre subiectele principale la Real Madrid în această pauză internațională. Atacantul francez s-a accidentat în timpul meciului Franței cu Turcia din Liga Națiunilor, iar imaginile apărute ulterior, în care jucătorul a fost văzut la Paris și apoi pe bicicletă în Elveția, au alimentat criticile unei părți a suporterilor madrileni.

Potrivit informațiilor prezentate în emisiunea „El Chiringuito”, José Mourinho ar fi decis să discute direct cu Mbappé după revenirea acestuia la baza de pregătire de la Valdebebas. Potrivit relatării jurnalistului Pipi Estrada, conversația ar fi avut loc la micul dejun și ar fi fost una tensionată.

Conform informațiilor prezentate de „El Chiringuito”, Mourinho l-ar fi abordat pe Mbappé în timpul micului dejun și i-ar fi reproșat atitudinea din perioada în care era accidentat.

Antrenorul portughez i-ar fi transmis atacantului că, în fața presei, îl va apăra, însă situația este diferită în interiorul clubului.

„În afară te voi apăra când voi fi întrebat, dar aici nu te voi apăra”, a spus Mourinho.

În ultimele zile au apărut mai multe imagini cu Mbappé în afara Madridului, într-o perioadă în care se afla în recuperare după accidentarea suferită la naționala Franței.

Mbappé a suferit o hiperextensie a capsulei posterioare a genunchiului stâng în partida Franței cu Turcia. Atacantul a marcat în acel meci, dar a fost înlocuit în minutul 58. Primele informații medicale au indicat o absență estimată la aproximativ 10-12 zile, fără să fie necesară o intervenție chirurgicală.

În această perioadă, Mbappé a fost văzut la Paris alături de actrița Ester Expósito. Ulterior, fotbalistul a publicat imagini în care mergea cu bicicleta în Elveția, fapt care a provocat reacții în rândul suporterilor lui Real Madrid.

Josep Pedrerol, prezentatorul „El Chiringuito”, a pus sub semnul întrebării atitudinea atacantului și a remarcat faptul că acesta nu fusese văzut la baza de pregătire a clubului timp de mai multe zile.

Criticile au apărut în contextul în care Mourinho vorbise anterior despre necesitatea ca jucătorii accidentați să gestioneze cu atenție perioada de recuperare. Imaginile cu Mbappé pe bicicletă au fost interpretate de o parte a presei spaniole ca un posibil semnal de sfidare.

Atacantul francez a revenit la Madrid, iar presa spaniolă a relatat că a efectuat un antrenament individual la Valdebebas.

Potrivit „El Chiringuito” și altor publicații care au urmărit situația, după ședința individuală de pregătire Mbappé ar fi primit acordul clubului pentru a zbura din nou la Paris, revenind la Madrid în aceeași zi, în jurul orei 21:00.

Publicația „AS” a relatat, de asemenea, că Mbappé a revenit la Madrid după câteva zile de recuperare și odihnă, însoțit de Ester Expósito.

În acest moment, principala necunoscută este dacă Mbappé va fi titular împotriva lui Villarreal.

Informațiile apărute în presa spaniolă sunt contradictorii. Unele surse îl dau apt pentru partida de sâmbătă și consideră că va putea fi folosit de Mourinho, în timp ce alte relatări susțin că antrenorul portughez ar putea evita să-l forțeze și să-l păstreze pentru următoarele meciuri.

„AS” notează că Mbappé este așteptat să fie disponibil pentru partida cu Villarreal, programată pe 10 octombrie, dar că Mourinho ar putea decide să-l menajeze în perspectiva următorului meci european.

În ciuda controverselor din afara terenului, randamentul lui Mbappé în actualul sezon este unul dintre argumentele pentru care Mourinho are nevoie de atacantul francez.

Real Madrid a început sezonul cu Mourinho pe bancă, iar Mbappé a avut un rol important în primele etape. În partida cu Real Sociedad, francezul a marcat de trei ori, într-o victorie cu 4-1, iar ulterior a înscris o dublă în victoria cu Rayo Vallecano, scor 4-1.

La începutul lunii octombrie, „AS” relata că Mbappé este responsabil pentru opt dintre cele 20 de goluri înscrise de Real Madrid în acest sezon până în acel moment.

Tensiunile apar și într-un moment în care Mbappé se află în centrul cursei pentru Balonul de Aur.

Francezul se numără printre cei 30 de nominalizați pentru trofeul din 2026. Potrivit site-ului oficial al lui Real Madrid, Mbappé a fost cel mai bun marcator din La Liga și din Champions League în sezonul precedent, cu 25 de goluri în campionat și 15 în competiția europeană, iar la Campionatul Mondial a înscris de 10 ori și a câștigat Gheata de Aur.

Mbappé nu și-a ascuns ambiția de a câștiga trofeul. Într-o declarație pentru „AS”, francezul a spus că sezonul său reprezintă un argument pentru cucerirea Balonului de Aur, iar ulterior, într-un interviu pentru „L'Équipe”, și-a susținut din nou candidatura.

Presa spaniolă a vorbit despre o adevărată „campanie” pentru Mbappé, iar Real Madrid a avut mai mulți jucători nominalizați la ediția din acest an.

Înaintea actualului episod, relația dintre Mourinho și Mbappé era prezentată drept una bună.

Chiar Mbappé a vorbit pozitiv despre antrenorul portughez după venirea acestuia la Madrid. Atacantul l-a descris pe Mourinho drept „o persoană specială” și „un antrenor de legendă”, iar publicația „AS” a relatat că cei doi au avut o relație apropiată încă din perioada de pregătire.

De altfel, într-un interviu acordat pentru televiziunea oficială a clubului, Mbappé spusese că este foarte mulțumit de primele sale zile de lucru cu Mourinho și că portughezul este un antrenor care știe să conducă o echipă spre trofee.