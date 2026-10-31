Copiii cu vârste între 6 și 17 ani, proveniți din familii defavorizate, vor putea beneficia de activități sportive și sprijin educațional într-un proiect derulat după modelul programului Fundației Real Madrid, potrivit unui anunț al Primăriei Iași.

O școală socială de sport va fi înființată la Iași, cu implicarea Fundației Real Madrid, în cadrul unui proiect destinat copiilor și tinerilor din medii vulnerabile.

Acordul de cooperare pentru realizarea programului a fost aprobat vineri de Consiliul Local și reunește municipiul Iași, Direcția de Asistență Socială (DAS) și Fundația Real Madrid.

Noua școală va funcționa în incinta Centrului Multifuncțional pentru Educație și Sport Iași, o investiție realizată cu fonduri europene, în valoare de peste 16,8 milioane de lei.

Programul se adresează copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani, în special celor din zone dezavantajate social. Inițiativa nu urmărește doar încurajarea practicării sportului, ci și prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea accesului la educație.

Pentru anul 2026, municipalitatea va asigura fondurile necesare pentru personalul Direcției de Asistență Socială, întreținerea spațiului și achiziționarea echipamentelor sportive destinate unui număr de 60 de copii.

Direcția de Asistență Socială va administra școala și va organiza activitățile potrivit ghidurilor Fundației Real Madrid. La rândul său, fundația va instrui, consilia și îndruma personalul implicat, pentru organizarea și buna desfășurare a programului.

Proiectul este parte a programului de Școli Sociale de Sport dezvoltat de Fundația Real Madrid, care urmărește să folosească sportul ca instrument pentru educație și incluziune socială.

Fundația desfășoară astfel de inițiative în peste 90 de țări, cu obiectivul de a promova valorile sportive, educația și integrarea copiilor și tinerilor din comunități vulnerabile.

Prin deschiderea școlii de la Iași, organizatorii urmăresc să le ofere copiilor nu doar acces la activități sportive, ci și un cadru în care să își dezvolte abilitățile, să învețe să lucreze în echipă și să își continue parcursul educațional.