Echipa Real Madrid a câștigat cu scorul de 4-1 în fața formației RB Leipzig, într-un meci disputat în etapa a treia a UEFA Champions League.

Partida de pe Santiago Bernabeu a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs, în vârstă de 42 de ani, iar echipa spaniolă a obținut a treia victorie consecutivă în această fază a ligii.

Prima repriză a fost echilibrată, cu ocazii de ambele părți, însă Real Madrid a deschis scorul în minutul 43. Bernardo Silva a trimis mingea în poartă din apropiere, după ce șutul lui Arda Guler a fost respins cu dificultate de portarul echipei germane.

După pauză, madrilenii și-au mărit avantajul. În minutul 52, Arda Guler a înscris din apropierea porții, după o recentrare cu capul a lui Kylian Mbappe.

Real Madrid a continuat să atace, iar Mbappe și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 83.

Atacantul francez a primit o pasă de la Yan Diomande la marginea careului și a șutat la colțul lung, trimițând mingea aproape de vinclu.

RB Leipzig a redus din diferență un minut mai târziu. Gomis a înscris cu un șut puternic din apropierea careului mic, însă echipa germană nu a reușit să revină în joc.

Scorul final a fost stabilit de Yan Diomande, care a înscris spectaculos din voleu, de la aproximativ 15 metri. Jucătorul ivorian intrase pe parcursul partidei.

În urma acestui rezultat, Real Madrid a ajuns la nouă puncte și ocupă locul al patrulea în clasamentul fazei ligii, în care participă 36 de echipe. RB Leipzig se află pe poziția a 30-a, cu trei puncte după trei etape.

Istvan Kovacs a condus partida fără să fie implicat în faze controversate. Arbitrul român fusese lăudat de Jose Mourinho înaintea întâlnirii de pe Santiago Bernabeu.