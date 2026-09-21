Jose Mourinho, acuzații după Atletico Madrid – Real Madrid. A venit cu fotografii la conferința de presă

Jose Mourinho a venit cu fotografii tipărite la conferința de presă de după derby-ul pierdut deReal Madrid în fața lui Atletico Madrid, scor 1-2, și a acuzat arbitrajul. Antrenorul portughez a susținut că doi jucători ai lui Atletico Madrid ar fi trebuit eliminați și a spus că deciziile arbitrului au influențat desfășurarea partidei.

Mourinho și-a concentrat conferința de presă exclusiv asupra arbitrajului, după ce Real Madrid a rămas în inferioritate numerică la începutul reprizei secunde, când fundașul Dean Huijsen a fost eliminat.

Antrenorul madrilen a prezentat jurnaliștilor fotografii tipărite pe coli de hârtie, în care erau surprinse faulturi comise de jucătorii lui Atletico Madrid.

„Aceste două faulturi? Putem încheia conferința de presă aici, pentru că asta e povestea meciului. Sunt două cartonașe roșii clare. Având în vedere dificultățile pe care le-am avut jucând zece contra unsprezece, imaginați-vă cum ar fi reușit să joace nouă contra unsprezece timp de 50 de minute... Fanii lui Atlético pot fi fericiți, dar și comisia de arbitraj ar trebui să fie, pentru că totul este foarte ciudat”, a spus Jose Mourinho.

Antrenorul portughez l-a criticat direct pe arbitrul Miguel Angel Ortiz, despre care a spus că este un „biet arbitru de 41 de ani care nu se ridică la standardele internaționale”.

Mourinho l-a criticat și pe arbitrul video Daniel Jesus Trujillo, despre care a afirmat că a avut „o poveste ridicolă despre VAR împotriva lui Real Madrid”.

Ulterior, antrenorul lui Real Madrid a spus că preferă să creadă că arbitrii „pur și simplu au făcut o greșeală”, așa cum se poate întâmpla în cazul unui antrenor sau al unui jucător.

„Chiar dacă suntem lăsați în pace și netulburați, dacă ni se permite să jucăm de la egal la egal, în circumstanțe similare, tot ne lipsesc multe lucruri”, a declarat Mourinho după a doua înfrângere a lui Real Madrid în acest sezon de La Liga.

Atletico Madrid, echipa antrenată de Diego Simeone, s-a impus cu 2-1 pe Estadio Metropolitano, în etapa a 7-a din La Liga.

Alejandro Grimaldo a deschis scorul în minutul 53, din penalty, iar Jonathan David a majorat avantajul lui Atletico în minutul 59. Golul lui Real Madrid a fost înscris de fundașul german Antonio Rudiger, în minutul 89.

Real Madrid a suferit astfel al doilea eșec în campionat, după înfrângerea cu Betis, scor 0-1, la Sevilla. Echipa lui Mourinho este acum la șase puncte de liderul FC Barcelona.

Întrebat despre cazul Negreira, fostul șef al arbitrajului spaniol acuzat că a primit plăți de la FC Barcelona, Mourinho a respins ideea unor teorii ale conspirației.

„Este La Liga pătată de afacerea Negreira? Omul ăla nu mai este aici, nu-i așa? Deci nu, nu este cazul”, a concluzionat antrenorul portughez.